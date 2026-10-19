Петричкият инцидент: ВМРО и отбраната на България през октомври 1925 г.

Петричкият инцидент от 19 до 29 октомври 1925 г. е един от значимите въоръжени конфликти в историята на България през междувоенния период. Събитията се развиват в условията на следвоенна политическа нестабилност, ограничени военни възможности и продължаващо напрежение по границите на страната. В центъра на конфликта се оказва Петричкият край, където гръцки военни части навлизат на българска територия, а местната погранична стража и доброволческите формирования, организирани с участието на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО), се включват в отбраната.

Ролята на ВМРО в събитията от октомври 1925 г. е свързана с организирането на местната съпротива, координирането на доброволците и защитата на подстъпите към Петрич. За да бъдат разгледани тези действия в исторически контекст, е необходимо да се проследят както причините за конфликта, така и военно-политическите условия, при които българската държава посреща гръцкото навлизане.

България след Първата световна война: военни ограничения и политическа нестабилност

След поражението в Първата световна война България подписва Ньойския мирен договор на 27 ноември 1919 г. Договорът налага териториални, финансови и военни ограничения, които оказват продължително влияние върху отбранителните възможности на страната. Българската армия е сведена до ограничен по численост състав, а тежкото въоръжение и възможностите за мобилизация са подчинени на договорните клаузи.

Същевременно въпросът за Македония остава сред основните фактори, определящи отношенията на България със съседните държави. Във Вардарска Македония, включена в Кралството на сърби, хървати и словенци, както и в Егейска Македония, намираща се под гръцка власт. В този контекст ВМРО запазва организационните си структури и въоръжени формирования, като дейността ѝ се съсредоточава върху Македония и районите в непосредствена близост до границите на България.

В Пиринския край организацията разполага с местни комитети, чети и поддръжници сред населението. Тази инфраструктура ѝ позволява да мобилизира хора и да организира действия в сравнително кратки срокове. В условията на ограничените възможности на редовната армия ВМРО представлява допълнителен въоръжен и организационен ресурс в пограничните райони.

Това обстоятелство придобива особено значение през октомври 1925 г., когато въоръженото напрежение по българо-гръцката граница прераства в конфликт, застрашаващ сигурността на Петричкия край.

Граничният инцидент от 19 октомври 1925 г.

Непосредственият повод за конфликта възниква на 19 октомври 1925 г. при граничен пост № 1 в района на прохода Демир капия в планината Беласица. Според сведенията на Историческия музей в Петрич гръцки граничар навлиза на българска територия и след предупреждение е застрелян от български граничен патрул. При опит на гръцки граничари да приберат тялото му избухва престрелка между двете страни.

Първоначалният граничен сблъсък бързо придобива международнополитическо измерение. Начело на гръцкото управление по това време е генерал Теодорос Пангалос, установил авторитарен режим в страната. Той използва инцидента като основание за предприемане на военни действия срещу България.

На 22 октомври 1925 г. гръцки военни части преминават българската граница без предварително обявяване на война. Въоръженото навлизане поставя Петричкия край в центъра на военна криза, която застрашава не само местното население, но и отношенията между двете държави.

Гръцкото настъпление и положението на българската отбрана

В операцията участват части от гръцката армия, разполагащи с планинска артилерия, картечници и минохвъргачки, подкрепени от авиация. Според данните, публикувани от Историческия музей в Петрич, гръцките сили преминават границата на фронт с ширина около 32 километра и навлизат на приблизително 10-12 километра в българска територия. Под техен контрол попадат десет погранични села, а настъплението достига до подстъпите на Петрич.

Българското военно ръководство предприема мерки за изпращане на подкрепления към района на конфликта. Министърът на войната генерал Иван Вълков обаче разпорежда да не се оказва сериозна съпротива, като целта е да се избегне разрастване на сблъсъка и да се запази възможността за дипломатическото му уреждане. Тази позиция ограничава действията на редовните военни части в момент, когато гръцкото настъпление засяга все повече населени места.

В тези условия защитата на Петричкия край зависи от съчетаването на действията на пограничната стража, местното население и доброволческите формирования. Именно тук се проявява организационната роля на ВМРО.

Докато държавното военно ръководство се стреми да ограничи мащаба на бойните действия, местните структури на ВМРО се включват в непосредствената защита на застрашените населени места и в организирането на съпротивата срещу настъпващите гръцки части.

ВМРО и организацията на отбраната на Петрич

ВМРО разполага с изградена мрежа от местни структури в Петричко и в съседните погранични райони. Нейните чети и организационни звена поддържат връзки с населението и могат да привличат въоръжени доброволци при възникване на извънредна ситуация. Тази организационна структура се оказва важна за мобилизирането на местните сили след началото на гръцкото настъпление.

За координиране на действията Централният комитет на ВМРО изпраща в Петрич Йордан Гюрков. На 23 октомври е формиран кризисен щаб, ръководен от войводата Георги Въндев, с участието на местни дейци и военни организатори. Щабът поема координацията на местната отбрана и съгласува действията си с българските погранични власти. По левия бряг на река Струма ръководството на четите е поето от Зисо Попов.

Организацията на отбраната включва привличане на доброволци, разпределяне на наличните сили и заемане на позиции по направленията на гръцкото настъпление. В нея участват членове на ВМРО, местни жители и ветерани с боен опит. Историческите публикации посочват значителен брой въоръжени доброволци, включили се в защитата на района, макар че конкретните числени оценки се различават в отделните разкази.

Действията на ВМРО при Петрич показват как една организация с предварително изградена местна структура може да мобилизира въоръжени сили и да подпомогне отбраната в ситуация, при която възможностите на редовната армия са ограничени от военно-политическите обстоятелства.

Това не означава, че отбраната е осъществена единствено от ВМРО. В нея участват и българската погранична стража, местното население и други доброволци. Ролята на организацията обаче се откроява с участието ѝ в координацията на местната съпротива и с наличието на действащи командни структури.

Защитата на града и последиците за населението

Гръцкото настъпление причинява сериозни щети в пограничните села. Населението е принудено да напуска домовете си, а сведенията от периода описват материални загуби, отнет добитък, унищожена селскостопанска продукция и пострадали цивилни. Част от жителите са евакуирани към вътрешността на България. В резултат на военните действия възниква и необходимост от организиране на помощ за бежанците и пострадалите семейства.

Въпреки превземането на погранични села гръцките сили не установяват контрол над самия Петрич. Настъплението към града е спряно от съпротивата на пограничната стража и доброволците, сред които съществено място заемат формированията на ВМРО.

Запазването на Петрич извън контрола на настъпващата гръцка армия е основният военен резултат от местната отбрана. Градът остава под български контрол, докато конфликтът се развива и на дипломатическо равнище. В този смисъл действията на ВМРО и доброволците допринасят за възпрепятстването на по-нататъшното гръцко настъпление към един от основните центрове на региона.

В същото време военните действия не могат да бъдат разглеждани отделно от усилията на българското правителство да избегне пълномащабна война. Военната съпротива на място и дипломатическите действия на централната власт протичат паралелно и формират двете основни направления, по които България реагира на кризата.

Обществото на народите и международното разрешаване на конфликта

Българското правителство сезира Обществото на народите, международната организация, създадена след Първата световна война с цел да подпомага поддържането на мира и разрешаването на междудържавни спорове.

Случаят е разгледан от международните институции, като е предприето проучване на обстоятелствата около гръцкото навлизане и последиците за българското население. В резултат на дипломатическата намеса е постигнато прекратяване на бойните действия и изтегляне на гръцките войски от българска територия.

Решението на Обществото на народите предвижда Гърция да заплати на България обезщетение в размер на 30 милиона лева. Това решение представлява важна част от международноправното уреждане на конфликта и от дипломатическите последици за двете държави.

Разрешаването на Петричкия инцидент е резултат от съчетанието между местната въоръжена съпротива, действията на българската държава и международния натиск за прекратяване на конфликта. Военните действия не прерастват в продължителна война между България и Гърция, а гръцките части се изтеглят от окупираните погранични райони.

От военната отбрана към обществената памет

Последиците от Петричкия инцидент продължават да се усещат и след прекратяването на бойните действия. Възстановяването на засегнатите населени места и подпомагането на пострадалите се превръщат във важни задачи за местната общност.

Част от присъденото на България обезщетение е предназначена за доброволците като лично възнаграждение за участието им в отбраната. Според сведенията на Историческия музей в Петрич те се отказват от тези средства и ги даряват за изграждането на нова сграда на местната гимназия, която дотогава се помещава в частна постройка.

Строителството започва през 1926 г., но след изчерпването на средствата жителите на Петрич се самооблагат, за да бъде завършена сградата. През 1929 г. гимназията отваря врати. Така част от средствата, свързани с международното уреждане на конфликта, е насочена към образователната инфраструктура на града.

На 31 октомври 1937 г., по повод 25-ата годишнина от освобождението на Петрич от османска власт, в града е открит паметникът "Загинали за родината". Сред имената, отбелязани върху мемориалните плочи, са и тези на загиналите военни и доброволци в събитията от октомври 1925 г. Паметникът се превръща в част от публичното съхраняване на спомена за конфликта и неговите жертви.

Историческото значение на Петричкия инцидент

Петричкият инцидент заема особено място в историята на България през 20-те години на XX век, защото разкрива взаимодействието между ограничените възможности на следвоенната държава, местната самоорганизация и международната дипломация. Конфликтът поставя под непосредствена заплаха пограничното население и показва колко бързо един локален сблъсък може да прерасне в международна криза.

ВМРО заема централно място в организацията на местната отбрана, като осигурява командни структури, мобилизира доброволци и участва в защитата на подстъпите към Петрич. Нейната роля следва да се разглежда наред с тази на пограничната стража, местните жители и българските държавни институции, чиито действия протичат при различни задачи и ограничения.

В по-тесен военноисторически план може да се посочи, че организираната съпротива на ВМРО и доброволците допринася за запазването на града под български контрол и за ограничаването на териториалното разширяване на конфликта. Международното му разрешаване обаче е свързано и с дипломатическите действия на българското правителство и намесата на Обществото на народите.

Събитията от октомври 1925 г. показват, че защитата на българската територия в Петричкия край е осъществена чрез съчетаването на организираната местна съпротива, действията на държавните органи и международния натиск за прекратяване на военните действия. В този исторически процес ВМРО има ясно откроима роля като организация, способна да мобилизира местни сили в момент на непосредствена външна заплаха.