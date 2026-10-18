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В посока София: Камион катастрофира на АМ „Тракия“, има изтичане на гориво

В посока София: Камион катастрофира на АМ „Тракия“, има изтичане на гориво
Pixabay

На шофьора му е прилошало

Поради пътнотранспортно произшествие е възникнало изтичане на гориво на 157-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в платното към София, информираха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. 

Сигналът за инцидента на магистралата е подаден малко преди 17:00 часа днес. 

Първоначалните данни сочат, че става въпрос за самокатастрофирал товарен автомобил. Зад волана на тежкотоварната машина е бил 56-годишен мъж, на когото внезапно му е прилошало, което е и вероятната причина за инцидента. Шофьорът вече е транспортиран към лечебно заведение за преглед. 

В резултат на катастрофата движението в участъка временно е ограничено и се пропуска единствено през изпреварващата лента. Водачът е изпробван за наличие на алкохол в кръвта, като пробата е отрицателна

На мястото на произшествието има патрул на полицията, допълва БТА. 

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