В посока София: Камион катастрофира на АМ „Тракия“, има изтичане на гориво

Поради пътнотранспортно произшествие е възникнало изтичане на гориво на 157-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в платното към София, информираха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът за инцидента на магистралата е подаден малко преди 17:00 часа днес.

Първоначалните данни сочат, че става въпрос за самокатастрофирал товарен автомобил. Зад волана на тежкотоварната машина е бил 56-годишен мъж, на когото внезапно му е прилошало, което е и вероятната причина за инцидента. Шофьорът вече е транспортиран към лечебно заведение за преглед.

В резултат на катастрофата движението в участъка временно е ограничено и се пропуска единствено през изпреварващата лента. Водачът е изпробван за наличие на алкохол в кръвта, като пробата е отрицателна.

На мястото на произшествието има патрул на полицията, допълва БТА.