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Шофьор загина, след като се блъсна в две коли и стълб в Добрич

Шофьор загина, след като се блъсна в две коли и стълб в Добрич
БТА

59-годишният водач е починал на място, а част от улица "Отец Паисий" е затворена за движение

59-годишен мъж е загинал при тежка катастрофа на улица "Отец Паисий“ в Добрич, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 19:45 часа на 17 октомври. По първоначална информация управляваният от мъжа лек автомобил "Фолксваген“ се е блъснал последователно в два други автомобила и в стълб.

Водачът е загинал на място.

На мястото на произшествието са изпратени екипи на полицията, "Пътна полиция“, пожарната и "Електроразпределение Север“. По-рано там е пристигнал и екип на Спешна медицинска помощ.

Причините за катастрофата се изясняват.

Улица "Отец Паисий“ е затворена за движение в посока от булевард "Добруджа“ към булевард "25-и септември“, съобщават от полицията.

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