Ван И: Китай е готов да задълбочи сътрудничеството с България в сферата на изкуствения интелект

Китай е готов да задълбочи сътрудничеството с България в зеленото развитие и изкуствения интелект, заяви днес китайският външен министър Ван И след среща с българския си колега Велислава Петрова.

Той изтъкна съвместната работа в съхранението на енергия, която помага на България да заеме водеща позиция в Европа по капацитет за съхранение на енергия.

Ван И съобщи, че е провел задълбочен разговор с Петрова. Той изрази готовност за развитие на стратегическото партньорство, за насърчаване на свързаността между Европа и Азия и за придаване на нов тласък на отношенията между Китай и Европейския съюз.

Китайският външен министър обобщи впечатленията си от посещенията в Азербайджан, Хърватия, Черна гора и България. Преди визитата си у нас той е участвал и в седмата среща на върха на Съвещанието за взаимодействие и мерки за укрепване на доверието в Азия като специален представител на китайския президент Си Цзинпин, предава БТА.

Четирите държави са участници и бенефициенти на инициативата „Един пояс, един път“, посочи министърът.

Като примери за сътрудничеството с Китай той даде фотоволтаичната електроцентрала в Гобустан в Азербайджан, моста Пелешац в Хърватия, магистралата „Север–Юг“ в Черна гора и сътрудничеството с България в съхранението на енергия. По думите му тези проекти отговарят на националните особености и на потребностите на гражданите. Той изрази готовност за задълбочаване на сътрудничеството с четирите страни.

Ван И открои и значението на културния обмен между Изтока и Запада. Той посочи, че първият институт „Конфуций“ и първият китайски културен център на Балканите са създадени в България. Според него приятелските връзки, преодоляващи времето и разстоянията, са продължение на духа на древния Път на коприната и трябва да получават ново съвременно значение.

Китай следва политика на партньорство вместо съюзничество и на диалог вместо конфронтация, заяви министърът.

По думите му трите балкански държави, които е посетил, са добри приятели на Китай, подкрепят развитието на отношенията между Китай и Европа и очакват засилване на сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа.

Китай желае да бъде надежден дългосрочен стратегически партньор на тези държави, посочи Ван И. Той добави, че двустранните отношения, регионалното сътрудничество и отношенията Китай–ЕС могат да се развиват паралелно и взаимно да се подпомагат.

Положителният напредък в търговските и инвестиционните консултации между Китай и ЕС показва, че двете страни могат да управляват различията си чрез диалог и консултации, заяви китайският външен министър.

Той изрази готовност Китай да работи с ЕС за отстояване на многостранното сътрудничество, защита на свободната търговия и развитие на взаимноизгодното сътрудничество на по-високо ниво.