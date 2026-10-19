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Най-важното от спорта на 19.10.2026 година

Най-важното от спорта на 19.10.2026 година
БТА

Спортният екип на ТАРАЛЕЖ обобщава новините от деня:

ЦСКА планира завръщане на „Българска армия“ срещу Славия

ЦСКА прави необходимото да изиграе първия си мач на реконструирания стадион „Българска армия“ срещу Славия на 30 октомври.

Съоръжението вече изглежда завършено, но преди официалното му използване предстоят задължителни технически проверки. Финалните тестове засега не позволяват на клуба да потвърди дата за завръщането си в Борисовата градина.

По програма „червените“ трябва да приемат Лудогорец на 26 октомври в среща от 12-ия кръг на Първа лига. Все още не е решено дали ЦСКА ще поиска отлагане на двубоя. Ако той се проведе по график, ще бъде на Националния стадион „Васил Левски“.

Италианец поема директорски пост в Левски, Божинов започва работа на „Герена“

Левски ще назначи италианец на директорска позиция. Очаква се неговото име да бъде обявено официално в следващите часове.

По предварителна информация новият ръководител най-вероятно ще заеме поста маркетингов директор. Назначението е част от промените в управленската структура на „сините“.

Стана ясно и че Валери Божинов официално ще започне работа на „Герена“. Бившият нападател ще бъде едно от представителните лица на Левски.

Назначението на Еду Гаспар в Левски попадна сред значимите събития в световния футбол

Назначението на Еду Гаспар в Съвета на директорите на Левски попадна в класация на специализиран профил в социалната мрежа „Х“ за някои от най-значимите събития в световния футбол през септември и октомври. Профилът носи името на легендарния украински треньор Валерий Лобановски.

Бившият бразилски национал беше избран за част от новата управленска структура на „Герена“ по време на Общото събрание на акционерите на 14 септември. Привличането му се разглежда като важна стъпка в развитието на клуба и неговия нов модел на управление.

В публикувания списък назначението на Еду е поставено редом до сделката на Лионел Меси за придобиването на испанския Елденсе.

Григор Димитров се изкачи с четири места в световната ранглиста

Най-добрият български тенисист Григор Димитров спечели четири позиции в световната ранглиста на АТП. Въпреки че не участва в турнир през изминалата седмица, 35-годишният хасковлия вече заема 123-тото място с актив от 472 точки.

Втората ракета на България Пьотр Нестеров отбеляза сериозен прогрес от 19 позиции и достигна рекордното в кариерата си 279-о място. Той има 194 точки, след като се класира за втория кръг на турнира от сериите „Чалънджър“ в Порто.

Димитър Кузманов също се придвижи напред след силното си представяне на „Чалънджър“ в Олбия. Пловдивчанинът спечели седем места и вече е №360 в света.

Ново върхово класиране записа и Иван Иванов. Младият българин се изкачи до 457-ата позиция след достигането си до полуфинал на турнир от веригата на Световния тенис в Италия.

Александър Донски с убедителна победа на двойки в Алмати

Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите АТП 250 в Алмати с награден фонд 1 075 160 долара.

28-годишният българин и неговият партньор Филип Печонка от Полша победиха убедително французите Артюр Реймон и Люка Санчез с 6:2, 6:1 само за 48 минути.

Донски и Печонка допуснаха пробив в началото на срещата, но реагираха по отличен начин. Двамата спечелиха шест от следващите седем гейма и затвориха първия сет с 6:2.

Превъзходството им продължи и във втората част, в която дадоха само един гейм на своите съперници. Българо-полският тандем не срещна повече затруднения и заслужено намери място сред най-добрите осем двойки.

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