Александър Донски с убедителна победа на двойки в Алмати

Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите АТП 250 в Алмати с награден фонд 1 075 160 долара.

28-годишният българин и неговият партньор Филип Печонка от Полша победиха убедително французите Артюр Реймон и Люка Санчез с 6:2, 6:1 само за 48 минути.

Донски и Печонка допуснаха пробив в началото на срещата, но реагираха по отличен начин. Двамата спечелиха шест от следващите седем гейма и затвориха първия сет с 6:2.

Превъзходството им продължи и във втората част, в която дадоха само един гейм на своите съперници. Българо-полският тандем не срещна повече затруднения и заслужено намери място сред най-добрите осем двойки.

В спор за класиране на полуфиналите Донски и Печонка ще срещнат победителите от двубоя между поставените под №4 Юки Бамбри и Райън Сегерман и тандема Сам Фербеек и Сандер Жиле.

С успеха си българският национал заработи 45 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема рекордното за кариерата си 81-во място. Донски и Печонка си осигуриха и 4955 долара от наградния фонд.

Това е третият случай, в който Александър Донски достига до четвъртфинал на турнир от основния тур на АТП, и първият след надпреварата в София през 2022 година.