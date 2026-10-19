Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Александър Донски с убедителна победа на двойки в Алмати

Александър Донски с убедителна победа на двойки в Алмати
БТА

Българинът и Филип Печонка загубиха само три гейма и достигнаха до четвъртфиналите на турнира от сериите АТП 250

Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите АТП 250 в Алмати с награден фонд 1 075 160 долара.

28-годишният българин и неговият партньор Филип Печонка от Полша победиха убедително французите Артюр Реймон и Люка Санчез с 6:2, 6:1 само за 48 минути.

Донски и Печонка допуснаха пробив в началото на срещата, но реагираха по отличен начин. Двамата спечелиха шест от следващите седем гейма и затвориха първия сет с 6:2.

Превъзходството им продължи и във втората част, в която дадоха само един гейм на своите съперници. Българо-полският тандем не срещна повече затруднения и заслужено намери място сред най-добрите осем двойки.

В спор за класиране на полуфиналите Донски и Печонка ще срещнат победителите от двубоя между поставените под №4 Юки Бамбри и Райън Сегерман и тандема Сам Фербеек и Сандер Жиле.

С успеха си българският национал заработи 45 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема рекордното за кариерата си 81-во място. Донски и Печонка си осигуриха и 4955 долара от наградния фонд.

Това е третият случай, в който Александър Донски достига до четвъртфинал на турнир от основния тур на АТП, и първият след надпреварата в София през 2022 година.

Още по темата

Александър Донски отпадна след драма в Сен Тропе

Александър Донски отпадна след драма в Сен Тропе

Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки в Сен Тропе

Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки в Сен Тропе

Нестеров проби в топ 300, Григор Димитров отстъпи в ранглистата

Нестеров проби в топ 300, Григор Димитров отстъпи в ранглистата

Пьотр Нестеров отпадна след трисетова битка в Порто

Пьотр Нестеров отпадна след трисетова битка в Порто

Григор Димитров се изкачи с четири места в световната ранглиста

Григор Димитров се изкачи с четири места в световната ранглиста

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Хит на Риана е сред предложенията за нов химн на германски отбор

Хит на Риана е сред предложенията за нов химн на германски отбор

Четирима ключови футболисти на Манчестър Сити пропуснаха тренировка

Четирима ключови футболисти на Манчестър Сити пропуснаха тренировка

Моуриньо сравни Ян Диоманде с младия Винисиус

Моуриньо сравни Ян Диоманде с младия Винисиус

Разграбиха официалния магазин на Олимпик Марсилия

Разграбиха официалния магазин на Олимпик Марсилия

ЦСКА планира завръщане на „Българска армия“ срещу Славия

ЦСКА планира завръщане на „Българска армия“ срещу Славия

Водещи

В Техеран Лавров заклейми "незаконните, агресивни действия на САЩ и Израел"

В Техеран Лавров заклейми "незаконните, агресивни действия на САЩ и Израел"

  • Преди 2 минути
14-годишният тийнейджър, нападнат от свой съученик в Карнобат, е приет в болница с 6 рани в гърдите

14-годишният тийнейджър, нападнат от свой съученик в Карнобат, е приет в болница с 6 рани в гърдите

Хит на Риана е сред предложенията за нов химн на германски отбор

Хит на Риана е сред предложенията за нов химн на германски отбор

  • Преди 4 минути
Велислава Петрова: България подкрепя открития диалог между ЕС и Китай

Велислава Петрова: България подкрепя открития диалог между ЕС и Китай

Северна Македония удължи кризисното положение с горивата до 2027 г.

Северна Македония удължи кризисното положение с горивата до 2027 г.

  • Преди 18 минути
Обвиниха двама българи в опит за контрабанда на марихуана за над 37 000 евро за Турция

Обвиниха двама българи в опит за контрабанда на марихуана за над 37 000 евро за Турция

  • Преди 18 минути
Четирима ключови футболисти на Манчестър Сити пропуснаха тренировка

Четирима ключови футболисти на Манчестър Сити пропуснаха тренировка

  • Преди 25 минути
РИОСВ наложиха глоби за над 468 000 евро за един месец

РИОСВ наложиха глоби за над 468 000 евро за един месец

  • Преди 28 минути
Шишков: Тази седмица започва ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая

Шишков: Тази седмица започва ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая

Демерджиев призова за по-силно международно сътрудничество срещу организираната престъпност

Демерджиев призова за по-силно международно сътрудничество срещу организираната престъпност

  • Преди 37 минути
Скопие извика български дипломат и му връчи демарш по случая „Ива Михайлова“

Скопие извика български дипломат и му връчи демарш по случая „Ива Михайлова“

  • Преди 39 минути
65 обаждания с бомбени заплахи за ден до телефон 112

65 обаждания с бомбени заплахи за ден до телефон 112

Моуриньо сравни Ян Диоманде с младия Винисиус

Моуриньо сравни Ян Диоманде с младия Винисиус

  • Преди 48 минути
Германски министър: Леви екстремисти и мигранти водят борба срещу френската демокрация

Германски министър: Леви екстремисти и мигранти водят борба срещу френската демокрация

  • Преди 57 минути
Двама мъже в Разград с условни присъди за разпространение на наркотици

Двама мъже в Разград с условни присъди за разпространение на наркотици