Френските власти обявиха "масивна полицейска операция"

Френският министър-председател Себастиан Льокорню обяви „мащабна“ операция на правоприлагащите органи след широкоразпространени безредици и мародерства в цялата страна през уикенда, предава Euronews.

Льокорню заяви, че близо 200 разследващи ще анализират видеозаписи от уикенда, за да идентифицират заподозрените само в региона на Париж, след като бизнес обекти бяха унищожени и разграбени, а протестите прераснаха в насилие. В рамките на размирниците демонстранти се сблъскаха с полицията в няколко града. Сгради и автомобили бяха запалени, докато маскирани лица трошаха витрини на магазини и плячкосваха стоки.

Безредиците продължиха в Париж и в неделя, като маскирани младежи издигнаха барикади, а полицията атакува тълпите и използва сълзотворен газ, съобщи журналист на Euronews от мястото на събитието.

„Решихме няколко неща“, каза Льокорню пред репортери в понеделник. „Първото, разбира се, е особено значим и мащабен отговор на наказателното правосъдие.“

„Втората вълна от правни действия е тази, която ще бъде проведена по-целенасочено и методично“, добави той, отбелязвайки, че кадри, циркулиращи в социалните медии, показват, че много от предполагаемите мародери не са покрили лицата си.

„И така, от днес започва много важна, масивна полицейска операция“, каза той.

Льокорню допълва, че близо 200 разследващи от префектурата на парижката полиция ще анализират изображения и видеозаписи от уикенда, за да идентифицират заподозрени лица само в района на Париж. Префектът на парижката полиция заяви в понеделник, че ще бъде сформирана оперативна група, която да прегледа всички налични кадри от системи за видеонаблюдение (CCTV), охранителни камери на магазини и социални медии.

Стотици полицейски служители, жандармеристи и пожарникари бяха ранени по време на насилията през уикенда във Франция, съобщиха властите, като около 2400 души са арестувани. Френските власти съобщиха междувременно, че в някои части от страната ще бъде въведен вечерен час, припомня ТАРАЛЕЖ.

В същото време френският вътрешен министър Лоран Нунес призна, че полицията е „загубила контрол“ в някои градове по време на безредиците.

Президентът Еманюел Макрон предупреди, че отговорните за унищожението „трябва да платят“ за своите действия.

„Тези, които са мародерствали, трябва да върнат откраднатото; тези, които се опитаха да свалят Републиката, ще бъдат подведени под отговорност“, каза той в телевизионно обръщение към нацията в неделя вечерта.