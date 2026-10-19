Хит на Риана е сред предложенията за нов химн на германски отбор

Песента Diamonds на Риана е сред предложенията за нов стадионен химн на германския футболен клуб Санкт Паули, съобщава ДПА.

В рамките на кампанията са получени около 4000 предложения, като близо 400 от песните са създадени специално за инициативата. Сред номинираните композиции е и You'll Never Walk Alone на Gerry & The Pacemakers, известна най-вече като химн на Ливърпул.

Клубът вече е съкратил първоначалния списък и е приканил привържениците да определят 25 песни, които да продължат към следващия етап.

В продължение на около 20 години на стадиона звучеше Das Herz von St. Pauli („Сърцето на Санкт Паули“). Ръководството обаче прекрати използването ѝ, след като стана известно, че авторът на текста е имал връзки с нацисткия режим.

В предварителна анкета 86% от над 10 000 участвали привърженици подкрепиха въвеждането на нов химн. Целта е да бъде избрана песен, която отразява идентичността на Санкт Паули и обединява феновете на клуба.