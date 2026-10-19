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Разграбиха официалния магазин на Олимпик Марсилия

Разграбиха официалния магазин на Олимпик Марсилия
АП/БТА

Клубът осъди насилието и затвори временно обекта на „Ла Канебиер“

Официалният магазин на Олимпик Марсилия на историческия булевард „Ла Канебиер“ беше разбит и ограбен по време на масовите безредици във Франция през изминалия уикенд.

Протестите, предизвикани от високите цени и недоволството от обществените услуги, прераснаха в сблъсъци и грабежи в няколко града. Хиляди души бяха задържани, а десетки търговски обекти понесоха щети.

„Олимпик Марсилия осъжда по най-категоричен начин актовете на насилие и грабеж срещу официалния ни магазин на „Канебиер“ и изразява своята солидарност с партньора си Puma, който стопанисва обекта“, се казва в позицията на клуба.

Щетите са сериозни и магазинът ще остане временно затворен. Заради напрежението местните власти забраниха обществените събирания и демонстрациите в Марсилия.

На терена Олимпик Марсилия заема деветото място в Лига 1 след седем кръга. В четвъртък отборът гостува на Щурм Грац в Лига Европа, където е сред съперниците на Левски.

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