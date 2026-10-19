Георги Кандев обеща система за превенция на насилието сред младежта

Ще инициирам национална система за разпознаване, адекватна намеса, механизми за подкрепа и отговорност. Тя ще разпознава и спира навреме насилието сред децата и младежите.

Това обещание даде кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, който публикува видеоклип в социалните мрежи по темата. Той е част от екипа на Андрей Гюров.

По думите на Кандев чрез тази система родителите ще знаят на кого да разчитат за подркепа, учителите ще имат обучение и екипи зад себеб си, НПО-та ще бъдат полезни, децата ще са чути, а институциите ще са длъжни да действат заедно.

Кандев сподели, че като служител на реда се е нагледал на случаи на зависимости и агресия сред децата и младежите. И в рамките на кампанията е видял „разтревожени родители и учители, които се опитват да свръшат работата на разследващите и психолозите“. Той сподели конкретни случаи, в които организации се опитвата да се преборят с проблема. По думите му обаче трябва да се обединят „разпокъсаните усилия за борба с този проблем“.

Кандев заяви още, че като вицепрезидент той може да изиграе консолидираща роля в този процес на борба срещу зависимостите и насилието сред младежта, така че тези отрицателни феномени да бъдат спирани навреме.