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Георги Кандев обеща система за превенция на насилието сред младежта

Георги Кандев обеща система за превенция на насилието сред младежта
БТА

По думите на кандидата за вицепрезидент чрез тази система родителите ще знаят на кого да разчитат за подркепа, учителите ще имат обучение и екипи зад себеб си

Ще инициирам национална система за разпознаване, адекватна намеса, механизми за подкрепа и отговорност. Тя ще разпознава и спира навреме насилието сред децата и младежите.

Това обещание даде кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, който публикува видеоклип в социалните мрежи по темата. Той е част от екипа на Андрей Гюров. 

По думите на Кандев чрез тази система родителите ще знаят на кого да разчитат за подркепа, учителите ще имат обучение и екипи зад себеб си, НПО-та ще бъдат полезни, децата ще са чути, а институциите ще са длъжни да действат заедно.

Кандев сподели, че като служител на реда се е нагледал на случаи на зависимости и агресия сред децата и младежите. И в рамките на кампанията е видял „разтревожени родители и учители, които се опитват да свръшат работата на разследващите и психолозите“. Той сподели конкретни случаи, в които организации се опитвата да се преборят с проблема. По думите му обаче трябва да се обединят „разпокъсаните усилия за борба с този проблем“.

Кандев заяви още, че като вицепрезидент той може да изиграе консолидираща роля в този процес на борба срещу зависимостите и насилието сред младежта, така че тези отрицателни феномени да бъдат спирани навреме.

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