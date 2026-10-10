Кандев: 16 дни преди априлските избори имахме 170 задържани, а сега - нищо!
Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев обвини МВР в пасивност срещу изборните нарушения
Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев отправи остра критика към работата на МВР преди президентските избори на 25 октомври и заяви, че изборните нарушения в страната са в "колосални размери".
Кандев направи сравнение с парламентарните избори през април, когато е бил главен секретар на МВР.
"16 дни преди априлските избори, когато бях главен секретар, вече имахме 170 задържани за изборни нарушения. А сега? Остават 16 дни и нищо!", написа той.
По думите му служителите на вътрешното министерство знаят какво се случва в страната.
"Отлично знаете какво и в какви колосални размери се случва в момента в цялата страна! Ако ви трябва помощ, кажете си – пак можем да ви покажем как се прави, този път и отвън", заяви Кандев.
Той отправи и директен призив към бившите си колеги в МВР.
"Колеги, излезте отново, не се прибирайте! Помнете клетвата си! Вие можете и знаете как да си вършите работата. Смело и по закон!"
Кандев призова и гражданите да подават сигнали както в МВР, така и в предизборния щаб на кандидатпрезидентската двойка.
"Да защитим свободния вот на България!", завърши той.