Най-малко 490 334 руски военнослужещи са загинали от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. до септември 2026 г., показва анализ на руската редакция на Би Би Си на изтекли данни от Росстат. Руската статистическа служба потвърди, че е била обект на кибератака, но отрече да е изтекла защитена информация.

Би Би Си е получила достъп до над 11 милиона записа за смъртни случаи от 2021 г. до септември 2026 г. Базата не съдържа имена, но включва възраст, местоживеене, място и обстоятелства на смъртта. Заедно с независимата руска медия „Медиазона“ журналистите са съпоставили данните с поименния си списък на загинали военнослужещи, потвърдени по открити източници. При проверката са открити съвпадения за 90% от записите в списъка.

Над 425 000 записа съдържат изрично посочена причина за смъртта, свързана с бойни действия. Други случаи са установени по данни за трудовата заетост или чрез съдебни решения, с които изчезнали военнослужещи са обявени за починали. За да ограничат риска да включат цивилни жертви, журналистите са приложили филтри по възраст, пол и местоположение.

Войната е причина за 65% от смъртните случаи сред 18–24-годишните в Русия през 2025 г.

Според анализа 65% от починалите през 2025 г. в Русия на възраст от 18 до 24 години са загинали във войната. В групата между 25 и 34 години делът е 59%. Средната възраст на загиналите се е повишила от 34 години през първата година на войната до 40 през 2025 г.

Данните показват и големи разлики между регионите. Според Би Би Си вероятността мъжете от Тува, Бурятия и Забайкалския край да загинат във войната е между 20 и 25 пъти по-висока, отколкото за жителите на Москва и Санкт Петербург.

Около 20 000 загинали в боевете за десет села

Около 20 000 руски военнослужещи са загинали в боевете за десет украински села, в които преди войната са живели общо 12 000 души. Само в сраженията за Андриивка, южно от Бахмут, са загинали 1122 руски военни. Преди войната селото е имало 74 жители.

Русия не публикува общ брой на военните си загуби. Поименният списък на Би Би Си и „Медиазона“ съдържа 290 012 потвърдени случая. Военни експерти, цитирани от Би Би Си, смятат, че списъкът може да обхваща между 45% и 55% от действителните загуби. Според тази оценка общият брой на загиналите може да надхвърля половин милион.