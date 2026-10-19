РИОСВ наложиха глоби за над 468 000 евро за един месец

През септември екоинспекторите в страната са провели контролна кампания, при която са инспектирани 1834 обекта чрез общо 2092 проверки, съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

В резултат на засиления контрол са издадени 48 наказателни постановления, а наложените глоби и имуществени санкции достигат обща стойност от 468 038,01 евро.

Дейността на 15-те регионални инспекции (РИОСВ) е била насочена приоритетно към чистотата на населените места и изпълнението на годишните планове за контрол.

Експертите са дали 490 задължителни предписания за отстраняване на нередности и са съставили 90 акта за нарушения на екологичното законодателство, като осем от тях са именно за неспазени предписания. За наднормено замърсяване на въздуха и водните басейни са наложени десет тежки санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда, възлизащи на 335 102,28 евро. Реално събраните суми от глоби и споразумения за периода възлизат на 77 356,83 евро.

Сериозно внимание е обърнато и на незаконните сметища. При направените 82 проверки на нерегламентирано замърсени терени са издадени 49 предписания, съставени са пет акта и две наказателни постановления, което е довело до успешното почистване на 32 терена.

В отделна акция, проведена между 21 септември и 9 октомври, екипи на РИОСВ – София са извършили шест извънредни проверки на територията на ТЕЦ „Република“ в Перник, където също са констатирани нарушения.