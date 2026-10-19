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РИОСВ наложиха глоби за над 468 000 евро за един месец

РИОСВ наложиха глоби за над 468 000 евро за един месец
РИОСВ

Експертите са дали 490 задължителни предписания за отстраняване на нередности и са съставили 90 акта за нарушения на екологичното законодателство, като осем от тях са именно за неспазени предписания

През септември екоинспекторите в страната са провели контролна кампания, при която са инспектирани 1834 обекта чрез общо 2092 проверки, съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

В резултат на засиления контрол са издадени 48 наказателни постановления, а наложените глоби и имуществени санкции достигат обща стойност от 468 038,01 евро.

Дейността на 15-те регионални инспекции (РИОСВ) е била насочена приоритетно към чистотата на населените места и изпълнението на годишните планове за контрол.

Експертите са дали 490 задължителни предписания за отстраняване на нередности и са съставили 90 акта за нарушения на екологичното законодателство, като осем от тях са именно за неспазени предписания. За наднормено замърсяване на въздуха и водните басейни са наложени десет тежки санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда, възлизащи на 335 102,28 евро. Реално събраните суми от глоби и споразумения за периода възлизат на 77 356,83 евро.

Сериозно внимание е обърнато и на незаконните сметища. При направените 82 проверки на нерегламентирано замърсени терени са издадени 49 предписания, съставени са пет акта и две наказателни постановления, което е довело до успешното почистване на 32 терена.

В отделна акция, проведена между 21 септември и 9 октомври, екипи на РИОСВ – София са извършили шест извънредни проверки на територията на ТЕЦ „Република“ в Перник, където също са констатирани нарушения.

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