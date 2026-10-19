Скопие извика български дипломат и му връчи демарш по случая „Ива Михайлова“

Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония е отправило устен демарш към временно управляващия българското посолство в Скопие, съобщава БТА. Българският дипломат е бил повикан на спешна среща в институцията.

Повод за реакцията на официално Скопие са публични коментари от българска страна, свързани с казуса около Ива Михайлова.

От македонското външно министерство посочват, че „по време на срещата беше изразено недоволство от неотдавнашното изявление на министъра на вътрешните работи на Република България Иван Демерджиев по случая с Ива Михайлова, което беше оценено като обидно и провокативно“. ТАРАЛЕЖ припомня, че Демерджиев бе заявил, че София няма да предаде Ива Михайлов на "сръбските власти", уточнявайки впоследствие, че направената грешка "не е толкова голяма".

Според властите в Скопие „същевременно беше изразено недоволство и от изявлението на посланик Желязко Радуков по българската телевизия бТВ, което оценяваме като пряка намеса във вътрешните работи на страната ни, като вземаме предвид изразените квалификации относно работата на компетентните институции“.

От външното министерство на РСМ предупреждават, че подобни стъпки вредят на дипломатическия тон. От ведомството подчертават, че „подобни провокации отдалечават двустранния диалог от рамката, в която трябва да се развиват добросъседските отношения - основани на взаимно уважение, сдържаност и конструктивна комуникация“.

Македонската страна допълва, че „подобно поведение може да наложи необходимостта от подходящ институционален отговор в съответствие с разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения, която ясно установява рамката на дипломатическите действия и принципа за ненамеса във вътрешните работи на приемащата държава“.

Дипломатическото напрежение се засили след гостуване на българския посланик Желязко Радуков в ефира на бТВ. В него той обясни, че София не е била предупредена за плановете на Ива Михайлова да напусне Северна Македония, като посолството е разбрало за това от медийни публикации. Радуков обаче изрази сериозно съмнение, че местните органи на реда не са били наясно със ситуацията, предвид факта, че международните паспорти на Михайлова са били конфискувани, личната ѝ карта е била в специален списък, а пред жилището ѝ в Кочани е имало дежурен полицейски патрул.