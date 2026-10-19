Северна Македония удължи кризисното положение с горивата до 2027 г.

Парламентът на Северна Македония удължи извънредното кризисно положение с горивата, след като пазарните рискове и потенциалните заплахи пред енергийните доставки остават непреодолени, информират местните медии.

Въведената на 20 юли регулаторна мярка, която изтичаше утре, ще остане в сила до 20 април 2027 г. по предложение на правителството в Скопие.

До решението се стигна след подробен анализ на Групата за оценка на риска и опасностите в началото на този месец. Експертите са отчели реална опасност от пазарни сътресения, както и възможни блокади при вноса на петрол и нефтопродукти, което наложи удължаването на режима. Този законов инструмент дава право на държавата да прилага извънредни механизми, гарантиращи сигурността на енергийните доставки.

В допълнение, премиерът Християн Мицкоски обяви, че правителството ще продължи и срока на намалената ставка на ДДС върху дизеловото гориво от 18% на 10%, която също изтичаше утре.

Мерките съвпадат с обявеното от Комисията за енергийно регулиране ново поскъпване на горивата от полунощ. Според новата тарифа дизелът става по-скъп от бензина, след като цената му скача с два денара до 99 денара (1,61 евро) за литър. В същото време бензинът бележи спад от 2,50 денара и ще се търгува в диапазона между 96 и 98 денара (1,56 - 1,59 евро) за литър.