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Скопие отбелязва Деня на националното въстание и "борбата срещу фашизма"

Скопие отбелязва Деня на националното въстание и "борбата срещу фашизма"
Facebook/Християн Мицкоски

Време е за ново национално самочувствие, заяви Християн Мицкоски по време на честванията

Под наслова „Идеалите, които изграждат бъдещето“, днес Република Северна Македония чества своя официален празник – Деня на националното въстание, съобщава държавната агенция МИА.

На датата 11 октомври страната отбелязва събитията от 1941 година, когато в градовете Прилеп и Куманово се поставя началото на партизанското движение, дефинирано от Скопие като "народното въстание за освобождаване на македонския народ и борбата срещу фашизма". По време на тези събития двата региона се намират под българско административно и военно управление, след като преди това – в епохата между двете световни войни – са били в пределите на Кралство Югославия.

Официалната програма за празника включва тържествена церемония пред паметника-костница в Куманово, както и церемония в парламента в Скопие, където се раздават държавните отличия „11 октомври“ за изключителни заслуги в областта на изкуството и културата.

По време на честванията в Куманово министър-председателят Християн Мицкоски подчерта в речта си, че „Северна Македония се нуждае от национално единство за големите стратегически цели“.

„Достатъчно изгубени възможности и малки амбиции. Време е за големи решения. Време е за ново национално самочувствие. Родината е създадена, за да се развива, да създава и да побеждава. Не да побеждава други народи, а да победи немотията, корупцията, несправедливостта, подялбата и емиграцията“, заяви северномакедонският премиер, цитиран от МИА.

Държавният глава Гордана Силяновска-Давкова също отправи официално поздравление към нацията, отбелязвайки, че този исторически ден показва как свободата изисква смелост, а изграждането на държавността е плод на труд, почтеност и чувство за отговорност.

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