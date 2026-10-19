В Дупница откриха обновеното детско отделение на болница „Свети Иван Рилски“

С тържествена програма в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Свети Иван Рилски“ в Дупница бе открито обновеното детско отделение.

"Днес е един специален ден, благословен за нашия град", каза управителят д-р Стефан Николов.

Той отбеляза, че Дупница отбелязва своя празник в деня за почит към свети Иван Рилски Чудотворец, който е и патрон на болницата, предава БТА.

Няма по-достоен и смислен начин да отбележим този двоен празник от това да съградим и обновим нещо за бъдещето на Дупница и за нашите деца, каза още д-р Николов.

Детското отделение на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ е обновено с мащабна дарителска кампания, организирана от Ротари клуб Дупница, в партньорство с фондация „За Доброто“.

При откриване на обновеното детско отделение кметът на Дупница Първан Дангов каза, че днешното събитие е чакано от години, като обърна внимание и на проблемите в здравеопазването, които стоят пред общинските ръководства от години.