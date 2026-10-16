Вицепремиер на Северна Македония обвърза случая "Ива Михайлова" с предизборната ситуация в България

Вицепремиерът и министър на транспорта на Северна Македония Александър Николоски свърза случая с Ива Михайлова с предстоящите избори в България. Според него предизборните периоди традиционно водят до напрежение в отношенията между двете държави.

В интервю за телевизия "Канал 5" Николоски заяви, че разглежда случая в по-широк политически контекст. Той направи паралел с други казуси, свързани с отношенията между София и Скопие, сред които тези на Християн Пендиков, Спаска Митрова и сдружение от Битоля, както и пренасянето на останки, за които се смята, че са на цар Самуил, от Солун в София.

"Разглеждам това в по-широк контекст. Не става въпрос за момиче, което е претърпяло автомобилна катастрофа и очевидно фалшифицира медицински доклади, за да се спаси от наказателна отговорност. Става въпрос за поредица от обстоятелства, свързани с хора, които са били използвани (от България) и след това захвърлени. Дали се е казват Християн Пендиков, дали е сдружение от Битоля, Спаска Митрова, паралелно (в България) се случи онова шоу, няма друга дума, за пренасянето на костите, които уж са на цар Самуил, от Солун в София... Това правителство в България е избрано с големи обещания, но (в България) не говорят за по-ниска инфлация, за по-висок икономически растеж, нещо, с което могат да се гордеят, а по-скоро говорят за виртуални теми, конфликти, които основно те провокират", каза Николоски.

Попитан дали смята, че българската държава е замесена в напускането на Ива Михайлова от Северна Македония или е съдействала за него, Николоски заяви, че това трябва да бъде установено от разследването. Той обаче изрази критика към реакцията на българските власти.

"Липсата на подходяща реакция от София, която действа защитно, говори много", добави вицепремиерът.

По думите му семейството на Михайлова не е свързано с правозащитни каузи или идеологически спорове със Северна Македония, а има сериозни правни проблеми с държавата.

Николоски предупреди, че според него подобен случай може да създаде прецедент за други граждани на Северна Македония, които са получили български паспорти по икономически причини. Той посочи и бащата на Ива Михайлова, за когото заяви, че има присъда в Северна Македония и от години живее в България.

"И това е лош прецедент за други жители на Северна Македония, за които знаем, че в миналото са вадили български паспорти по икономически причини. Ако по този начин дерогираме системата и върховенството на закона в Северна Македония, тогава, не дай Боже, някой да извърши предумишлено убийство или да ограби банка и да направи същото (да избяга в България и т.н.) утре", каза Николоски.

Според него основният въпрос не е техническият начин, по който Михайлова е напуснала страната, а реакцията на българските власти след това. Николоски заяви, че смята поведението на София за знак, че случаят е получил политическа подкрепа.

"И същността е, че политическото ръководство там (в София) очевидно е решило да подкрепи този въпрос. Дори да приемем, че всичко това е съвпадение и ако приемем, че по магически начин този човек се е телепортирал от Кочани в София, ако е имало сериозно намерение да се спазва върховенството на закона там, съм убеден, че щяха да я върнат в същия ден, но тъй като очевидно има други намерения, се правят някакви други ходове", каза той.

Вицепремиерът разви и тезата си за координирани действия между опозицията в Северна Македония и определени структури в България. Той подчерта, че няма споразумение за предаване на Михайлова на България, и разкритикува позицията на опозиционния СДСМ по отношение на преговорите с България и промените в конституцията на Северна Македония.

"Просто няма споразумение за предаване на Михайлова на България. Позицията на правителството е ясна, но виждаме и позицията на СДСМ. От месеци СДСМ, Венко Филипче и останалите призовават за промяна на конституцията на страната на всяка цена и безусловно приемане на исканията на България", заяви Николоски.

В края на интервюто той определи като дипломатически успех за Северна Македония призива на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за диалог между Скопие и София. "Голяма дипломатическа победа", каза Николоски за препоръката на председателя на ЕК.