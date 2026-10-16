Шефът на Формула 2: Сезонът ще завърши в Близкия изток

Изпълнителният директор на Формула 2 Бруно Мишел изрази увереност, че сезон 2026 ще приключи по план с две състезания в Близкия изток и шампионът няма да бъде определян по служебен път. В публичното пространство се появи такава възможност заради непредвидимата политическа обстановка в региона.

Основният съперник на Никола Цолов вече е във Формула 1

Стартовете в Катар и Абу Даби са предвидени за края на ноември и началото на декември. Тса единствените оставащи от календара. Преди тях бразилецът Рафаел Камара е лидер в класирането със 7 точки аванс пред Никола Цолов. Възможността двете състезания да се проведат на друго място вече беше пропусната, така че вариантите на масата са два - провеждане на състезанията по план или отменянето им и обявяването на Камара за шампион.

„Не мисля, че ще отменим двете състезания. Няма да се случи. Няма да бъде хубаво да сме имали шампион още преди месец и да не сме го коронясали. Така искаме да завършим шампионата така, както сме го планирали", заяви Мишел по повод спекулациите по темата.