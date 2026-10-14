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Роман Абрамович с мащабна инвестиция в Турция: Купи 100 декара с два частни плажа край Бодрум

Роман Абрамович с мащабна инвестиция в Турция: Купи 100 декара с два частни плажа край Бодрум

Ще строи 3 луксозни къщи

Руският милиардер Роман Абрамович е придобил огромен крайбрежен имот в Югозападна Турция, където планира изграждането на едва три луксозни къщи. Парцелът е с площ от около 100 декара и разполага с два частни плажа на Егейско море, съобщава турският вестник „Сьозджу“, цитиран от БТА.

Теренът се намира в района на Милас, недалеч от популярния курорт Бодрум, който през последните години привлича все повече заможни инвеститори и купувачи на луксозни имоти.

Три къщи върху 100 декара

Според информацията на турското издание инвестиционният проект предвижда изключително ограничено строителство. Върху целия терен ще бъдат изградени само три жилищни сгради, което означава приблизително по една къща на всеки 30 декара.

Подобна ниска плътност на застрояване се представя като начин за съхраняване на естествения облик на крайбрежието и ограничаване на въздействието върху околната среда.

Според „Сьозджу“ този подход би могъл да намали и риска от обществено недоволство, свързано със строителството в един от най-живописните райони на турското Егейско крайбрежие.

Луксозен комплекс променил плановете на милиардера

Първоначално Абрамович е проявявал интерес към закупуването на земя в Бодрум с намерението да изгради хотелски комплекс, припомня турският вестник.

Плановете му обаче претърпели промяна, след като се запознал с мащабния затворен комплекс „Капланкая“, разположен върху повече от 480 декара.

Според публикацията милиардерът бил впечатлен от проекта и решил да придобие съседния парцел, който предлага директен достъп до Егейско море и висока степен на уединение.

Бодрум се конкурира с най-скъпите курорти в Европа

Инвестицията на Абрамович насочва вниманието към нарастващата популярност на турското крайбрежие сред международните купувачи на луксозни недвижими имоти.

Районът на Бодрум все по-често се сравнява с престижни дестинации като Южна Франция, Сардиния и испанския курорт Марбеля.

По информация на „Сьозджу“ стойността на най-скъпите имоти в подобни райони може да достигне десетки милиони долари, а при изключителни предложения – дори 100 милиона долара.

Засега не се съобщава каква сума е платил Абрамович за земята, нито кога се очаква да започне строителството на трите къщи.

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