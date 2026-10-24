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Украйна: Starlink отново работи пълноценно

Украйна: Starlink отново работи пълноценно
АР/БТА

От миналата седмица украинските военни съобщават за прекъсвания на връзката, когато дроновете се движат със скорост над 160 км/ч

Сателитната интернет услуга Starlink отново функционира в Украйна, след като през последните дни бяха регистрирани проблеми с връзката, съобщи украинското Министерство на отбраната, цитирано от германската информационна агенция ДПА.

Украинският министър на отбраната Евген Хмара заяви, че системите отчитат възстановяване на скоростите при Starshield – специализираната услуга на компанията на Илон Мъск, предназначена за правителствени и военни нужди.

По думите на Хмара надеждната работа на Starlink е от съществено значение за военните действия на фронта, управлението на дронове, логистиката и комуникациите.

От миналата седмица украинските военни съобщават за прекъсвания на връзката, когато дроновете се движат със скорост над 160 км/ч. Проблемите са засегнали възможностите на Украйна да противодейства на бързите руски реактивни дронове, както и да извършва собствени атаки на руска територия.

В продължение на няколко дни не беше ясно кой е отговорен за ограниченията в работата на системата.

Илон Мъск заяви, че решенията за използването на Starshield се вземат от правителството на САЩ. Той също така подчерта, че Starlink не трябва да се използва за настъпателни операции, а за отбранителни цели.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Мъск е премахнал ограниченията на скоростта. Въпреки това от Украйна продължиха да постъпват сигнали за неизправности и непълноценно функциониране на услугата.

Володимир Зеленски също изрази недоволство от състоянието на системата в изявление снощи, посочвайки, че тя все още не работи пълноценно.

В Киев свързват ограниченията с натиска от страна на Вашингтон за постигане на отстъпки в рамките на войната с Русия. Междувременно Мъск написа в социалната мрежа Екс, че Зеленски е време да се оттегли от поста си.

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