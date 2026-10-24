Мерц: Русия се опитва да дестабилизира Германия
Канцлерът заяви също, че правителството трябва да намали разходите за електроенергия за всички потребители още през следващата година
Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди за сериозна заплаха от страна на Русия, която според него се стреми да дестабилизира Германия, и призова за икономически реформи, които да укрепят страната, предаде Ройтерс.
Мерц направи изявлението си по време на партиен конгрес на Християнсоциалния съюз (ХСС) в Мюнхен. Партията е баварският съюзник на Християндемократическия съюз (ХДС), ръководен от канцлера.
В речта си Мерц заяви, че Германия е изправена пред натиск както от екстремистки политически сили, така и от външни противници. Той подчерта, че ХДС и ХСС носят отговорност за провеждането на икономически реформи, които да гарантират по-голяма социална стабилност.
Канцлерът заяви също, че правителството трябва да намали разходите за електроенергия за всички потребители още през следващата година, предаде ДПА.
„Ако това е възможно, а аз смятам, че е, данъкът върху електроенергията трябва да бъде намален, така че хората отново да имат повече пари в джобовете си“, каза Мерц в Мюнхен.
Спор в управляващата коалиция за данъчните облекчения
Изявлението на канцлера може да изостри разногласията в управляващата коалиция. Министърът на финансите Ларс Клингбайл от Германската социалдемократическа партия (ГСДП) наскоро заяви, че очакваните допълнителни данъчни приходи няма да бъдат достатъчни за финансиране на подобно намаление, отбелязва ДПА.
В коалиционното споразумение правителството на Мерц пое ангажимент да намали цените на електроенергията в Германия. Поради бюджетни ограничения обаче облекченията все още не обхващат всички потребители.
Към момента от намаления данък се възползват предприятията от производствения сектор, както и земеделието и горското стопанство. Лидерът на ХСС Маркус Зьодер нееднократно е критикувал факта, че мярката не се прилага за всички потребители.
Мерц отхвърли сътрудничество с „Алтернатива за Германия“
По време на конгреса канцлерът потвърди и позицията си срещу промяна на политиката за изолиране на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ). С това той отхвърли призивите в собствената си политическа формация да бъдат потърсени възможности за сътрудничество с партията.
„Всеки, който смята, че трябва да гласува за тези хора, няма място в нашия съюз. Те нямат място сред нас“, заяви Мерц пред участниците в конгреса на ХДС и ХСС.
Изказванията му очертават основните предизвикателства пред германското правителство – сигурността на страната, необходимостта от икономически реформи и разногласията в управляващата коалиция относно мерките за облекчаване на финансовата тежест върху потребителите.