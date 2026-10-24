Мерц: Русия се опитва да дестабилизира Германия

Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди за сериозна заплаха от страна на Русия, която според него се стреми да дестабилизира Германия, и призова за икономически реформи, които да укрепят страната, предаде Ройтерс.

Мерц направи изявлението си по време на партиен конгрес на Християнсоциалния съюз (ХСС) в Мюнхен. Партията е баварският съюзник на Християндемократическия съюз (ХДС), ръководен от канцлера.

В речта си Мерц заяви, че Германия е изправена пред натиск както от екстремистки политически сили, така и от външни противници. Той подчерта, че ХДС и ХСС носят отговорност за провеждането на икономически реформи, които да гарантират по-голяма социална стабилност.

Канцлерът заяви също, че правителството трябва да намали разходите за електроенергия за всички потребители още през следващата година, предаде ДПА.

„Ако това е възможно, а аз смятам, че е, данъкът върху електроенергията трябва да бъде намален, така че хората отново да имат повече пари в джобовете си“, каза Мерц в Мюнхен.

Спор в управляващата коалиция за данъчните облекчения

Изявлението на канцлера може да изостри разногласията в управляващата коалиция. Министърът на финансите Ларс Клингбайл от Германската социалдемократическа партия (ГСДП) наскоро заяви, че очакваните допълнителни данъчни приходи няма да бъдат достатъчни за финансиране на подобно намаление, отбелязва ДПА.

В коалиционното споразумение правителството на Мерц пое ангажимент да намали цените на електроенергията в Германия. Поради бюджетни ограничения обаче облекченията все още не обхващат всички потребители.

Към момента от намаления данък се възползват предприятията от производствения сектор, както и земеделието и горското стопанство. Лидерът на ХСС Маркус Зьодер нееднократно е критикувал факта, че мярката не се прилага за всички потребители.

Мерц отхвърли сътрудничество с „Алтернатива за Германия“

По време на конгреса канцлерът потвърди и позицията си срещу промяна на политиката за изолиране на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ). С това той отхвърли призивите в собствената си политическа формация да бъдат потърсени възможности за сътрудничество с партията.

„Всеки, който смята, че трябва да гласува за тези хора, няма място в нашия съюз. Те нямат място сред нас“, заяви Мерц пред участниците в конгреса на ХДС и ХСС.

Изказванията му очертават основните предизвикателства пред германското правителство – сигурността на страната, необходимостта от икономически реформи и разногласията в управляващата коалиция относно мерките за облекчаване на финансовата тежест върху потребителите.