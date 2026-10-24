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Григор Димитров срещу №6 в света на старта във Виена

Григор Димитров срещу №6 в света на старта във Виена
АП/БТА

Българинът ще се изправи за първи път срещу Флавио Коболи

Григор Димитров ще започне участието си на турнира от сериите ATP 500 във Виена срещу световния №6 Флавио Коболи. Италианецът е поставен под №4 в основната схема.

До момента 35-годишният българин и 24-годишният Коболи не са се срещали в официален двубой. Димитров, който заема 123-тото място в световната ранглиста, получи специална покана от организаторите.

При победа бившият №3 в света ще играе във втория кръг срещу спечелилия срещата между Матео Беретини и Томас Мартин Ечевери.

Основната схема на надпреварата започва в понеделник, 26 октомври, а финалът е насрочен за 1 ноември.

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