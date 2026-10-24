Григор Димитров срещу №6 в света на старта във Виена
Българинът ще се изправи за първи път срещу Флавио Коболи
Григор Димитров ще започне участието си на турнира от сериите ATP 500 във Виена срещу световния №6 Флавио Коболи. Италианецът е поставен под №4 в основната схема.
До момента 35-годишният българин и 24-годишният Коболи не са се срещали в официален двубой. Димитров, който заема 123-тото място в световната ранглиста, получи специална покана от организаторите.
При победа бившият №3 в света ще играе във втория кръг срещу спечелилия срещата между Матео Беретини и Томас Мартин Ечевери.
Основната схема на надпреварата започва в понеделник, 26 октомври, а финалът е насрочен за 1 ноември.