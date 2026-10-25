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Арестуваха 18-годишен германец по подозрение, че е подтикнал момиче към самоубийство

Арестуваха 18-годишен германец по подозрение, че е подтикнал момиче към самоубийство
Discord

Разследващите проверяват дали младежът е упражнявал психологически натиск върху 14-годишна американка чрез Discord и дали е свързан с опасни онлайн общности

18-годишен германски гражданин е арестуван по подозрение в убийство във връзка със смъртта на 14-годишно момиче от американския щат Индиана. Според разследващите младежът може да е използвал платформата Discord, за да оказва психологически натиск върху тийнейджърката и да я подтиква към самонараняване и самоубийство, съобщава ABC News.

Арестът е извършен в четвъртък, потвърдиха от прокуратурата в Хамбург. В разследването участват Федералното бюро за разследване на САЩ и местните власти във Форт Уейн, където е живеело момичето.

Американските служби са предоставили на германските разследващи доказателства, свързани със случая.

Според прокуратурата заподозреният е бил на 17 години по време на предполагаемото престъпление. Разследващите проверяват дали между септември и октомври той е оказвал натиск върху момичето да се самонаранява, а впоследствие да сложи край на живота си на 2 октомври.

Германските власти разследват и твърдения, че младежът се е опитал да получи видеозаписи, свързани със смъртта на тийнейджърката. Проверява се и информация, че е отправял заплахи за разпространение на лични данни и компрометиращи изображения.

Разследването разглежда предполагаеми връзки на задържания с онлайн общността Nefarious Maniac Kult (NMK). Според германските прокурори той може да е искал да използва видеоматериалите, за да придобие определен статут или достъп до групата.

NMK се свързва с по-широка мрежа от опасни онлайн общности, сред които и "764". Според американските власти участниците в подобни групи често набелязват психически уязвими деца и тийнейджъри.

Полицията във Форт Уейн предупреждава, че подобни мрежи използват социални платформи, приложения за комуникация и онлайн игри, за да установяват контакт с непълнолетни. След като спечелят доверието им, участниците могат да започнат да ги манипулират, заплашват и принуждават към опасни действия.

На пресконференция на 14 октомври детектив Брайън Мартин предупреди, че една от най-тревожните практики е насърчаването на самонараняване сред набелязаните деца.

По думите му участниците в тези общности могат да упражняват натиск върху непълнолетни да изпращат интимни изображения или да извършват опасни действия, като понякога настояват те да бъдат заснемани или излъчвани на живо.

От Discord заявиха, че противодействието на мрежата "764" и свързаните с нея групи е сред основните приоритети на платформата.

Компанията съобщи, че вече е премахнала хиляди сървъри, свързани с подобни общности, и продължава да разработва технологии за тяхното откриване и ограничаване.

Имената на загиналото момиче и задържания германец не са оповестени публично.

Разследването продължава, като властите все още изясняват обстоятелствата около смъртта на тийнейджърката и евентуалната наказателна отговорност на заподозрения.

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