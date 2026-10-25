Учени установиха кога започват да намаляват физическата сила и издръжливост

Според шведско проучване физическата издръжливост, силата и мускулната годност започват да намаляват около 35-годишна възраст, независимо от физическата активност на човека в по-ранните му години. Изследването проследява едни и същи участници в продължение на 47 години.

Екип от Института „Каролинска“ в Стокхолм провежда проучването като част от Шведското изследване на физическата активност и годността (SPAF). В него участват няколкостотин мъже и жени, избрани на случаен принцип и родени през 1958 г. Наблюдението започва през 1974 г., като физическата им форма и сила са измервани редовно от 16- до 63-годишна възраст.

За разлика от повечето предишни изследвания, които сравняват хора от различни възрастови групи, това проследява едни и същи участници в продължение на почти половин век.

При мъжете и жените мускулната издръжливост и аеробният капацитет достигат най-високите си стойности между 26- и 36-годишна възраст. След този период показателите започват да намаляват – първоначално с 0,3 до 0,6% годишно, а впоследствие спадът може да достигне 2,5% на година. Мускулната сила намалява с подобни темпове, като разликата между двата пола не е съществена.

Изследователите отбелязват, че редовната физическа активност може да забави влошаването на физическите показатели, но не и да го предотврати изцяло. Резултатите показват също, че тренировките могат да подобрят физическата форма и силата дори след навършване на 35 години.

„Нашето проучване показва, че физическата активност може да забави спада, въпреки че не може да го спре напълно“, заяви водещият автор на изследването Мария Вестерстал от Института „Каролинска“.

Екипът планира да проучи механизмите, които стоят зад тези промени. Следващото тестване на участниците е предвидено, когато навършат 68 години.