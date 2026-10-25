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Съмнения за купен вот в плевенското село Буковлък, ниска избирателна активност, силно полицейско присъствие

Съмнения за купен вот в плевенското село Буковлък, ниска избирателна активност, силно полицейско присъствие
Снимка: БТА

"Той каза да гласувам на тоя номер, но аз казвам – не ща, бегай", разказа жител на селото

Засилено полицейско присъствие, изключително ниска избирателна активност до обяд и съмнения за търговия с гласове в плевенското село Буковлък, съобщи БНТ.

Жител на Буковлък твърди, че са му предложили 50 евро, за да продаде гласа си. В селото обаче отричат да има търговия с вот и обясняват, че там списъци се правят само с имената на сватбари, а не на избиратели, чиито гласове се договарят.

И докато версиите се разминават при полицейска акция в Плевенско бяха съставени осем предупредителни протокола на хора, за които има съмнение, че се занимават с изборна търговия.

Правят далаверите, дават пари там. Тайна работа. Дават по 50 евро, чакай... говоря, мълчи. Махни се с тия брадви".

На въпрос на БНТ: "при теб кой дойде да ти предлага", жител на Буковлък отговори: "Някой мафиоз. Той ме спря и каза: Дай да ти дам някой лев. Той каза да гласувам на тоя номер, но аз казвам – не ща, бегай".

Друг Буковлакчанин обясни: "Списъци тука няма, списъци има само за сватби и се отчита и ти му даваш другия месец и ти му отчиташ повече. Просто сме станали тука в Буковлък полицейска акция да ни търбушат, да ни плашат децата нощно време".

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