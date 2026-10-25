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Николай Попов пред Таралеж: На парламентарните избори нашите гласове бяха прехвърлени към ГЕРБ и ДПС-НН

Николай Попов пред Таралеж: На парламентарните избори нашите гласове бяха прехвърлени към ГЕРБ и ДПС-НН
Снимка: БТА

Изборите в България от години не се провеждат по демократичен начин, заяви той

Изборите в България от години не се провеждат по демократичен начин, заяви пред Таралеж Николай Попов, председател на формацията "Сияние".

Свидетели сме, че в предишни години имаше купуване на гласове. Сега ще видим какъв е този феномен, каза той по повод сигналите за полупрозрачни бюлетини.

"Големият проблем е не толкова с изборните машини, а след това - при отчитането на протоколите в РИК-овете. По този начин бяха откраднати около 20 000 гласа на "Сияние". На последните избори при 100% паралелно преброяване ние бяхме много близо до 4%-ата бариера за влизане в Народното събрание. Когато започнаха да се обработват протоколите в избирателните комисии, резултатите започнаха да падат и нашите гласове бяха прехвърлени към ГЕРБ и ДПС-Ново начало", каза Попов.

По думите му - другите изборни манипулации са с обявяване на екзит пол резултатите в реално време. "Това че се виждат бюлетините, е най-малкият проблем. То е драстично нарушение и разкриване на вота на гражданите. Трябва да се помисли защо това е допуснато, но това е най-малкият проблем", заяви Попов.

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