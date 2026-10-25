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Почина художникът и преподавател в НХА проф. Марин Коцев

Почина художникът и преподавател в НХА проф. Марин Коцев
Снимка: БТА

От 1975 г. е член на Съюза на българските художници (СБХ), секция „Монументални изкуства"

Почина художникът и дългогодишен преподавател в Националната художествена академия (НХА) проф. Марин Коцев (1940–2026), съобщиха от катедра „Дизайн за детската среда и компютърни игри“ на висшето училище.

Със своя дългогодишен творчески и преподавателски път той остави трайна следа в развитието на художественото образование и в паметта на поколения студенти и колеги“, посочват от катедрата. Оттам изразяват съболезнования на семейството и близките му.

Марин Коцев е роден през 1940 г. в Оряхово. През 1965 г. завършва специалност „Декоративно-монументална живопис“ във Висшия институт за изобразителни изкуства „Николай Павлович“ в София при проф. Богданов. От 1975 г. е член на Съюза на българските художници (СБХ), секция „Монументални изкуства“, посочват от Съюза.

 

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