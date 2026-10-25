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Кирил Вълчев: Гласувах президентството да бъде място за съгласие

Кирил Вълчев: Гласувах президентството да бъде място за съгласие

Кандидатът за вицепрезидент заяви, че най-важното е българите да започнат да се завръщат у дома

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев упражни правото си на глас в София. Пред журналисти той заяви:

"Гласувах президентството да бъде място за съгласие", като подчерта, че основната цел пред държавата е българите да се завърнат у дома, където да се чувстват сигурни.

Журналистът коментира и случая със Соня Колтуклиева, която бе блъсната от охранител на НСО преди няколко дни като заяви, че е важно да се свали напрежението.

"Важно е да започнем да си имаме доверие един на друг, както и да имаме доверие в институциите", допълни още Вълчев.

И допълни, че подкрепя дадената оставка на шефа на НСО ген. Емил Тонев.

Той изрази надежда до края на деня избирателната активност до края на деня да се увеличи. И призова българите добре да обмислят и да гласуват.

Кандидатът за вицепрезидент коментира и убийството на бизнесмена Слави Бинев и призова да бъде изчакано разследването. Според него за разлика от 90-те години, случаят е бил разкрит за часове от службите.

"Не бих правил обобщения и сравнения с 90-те години", допълни той.

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