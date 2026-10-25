Незаконна предизборна агитация край избирателна секция в Созопол

Нарушение на изборното законодателство е установено в Созопол, след като на по-малко от 50 метра от избирателна секция е бил поставен LED дисплей с изображение на кандидат за президент и предизборен лозунг.

Случаят е установен след сигнал до Районната избирателна комисия (РИК) в Бургас. Рекламното съоръжение се е намирало на улица „Аполония“ в морския град.

При извършената проверка от РИК – Бургас са констатирали, че съдържанието на дисплея представлява предизборна агитация, която е забранена в изборния ден.

Комисията е разпоредила на кмета на Созопол незабавно да предприеме действия за премахване на агитационните материали.

Изборното законодателство забранява поставянето на агитационни материали в непосредствена близост до помещенията за гласуване, както и провеждането на предизборна агитация в деня на вота.

Целта на ограниченията е да се гарантира, че избирателите могат да упражнят правото си на глас без неправомерно влияние в района на избирателните секции.