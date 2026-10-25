Борисов загадъчно: Ще гласувам, когато преценя. Денят е дълъг

"Денят е дълъг, ще гласувам, когато преценя, когато си свършим работата". Това заяви в отговор на въпрос дали е упражнил правото си на глас лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Кюстендил, където се провежда Академия "Новите умове".

Нито един кмет не е натискан да гласува за определен кандидат на президентските избори, посочи Борисов. "Непоискана подкрепа за никой не даваме, защото или ще ни завлекат в неуспеха си или ще ни припишат загубата си - и в двата случая е еднакво лошо", каза още той.

В отговор на журналистически въпрос дали взима заплата като народен представител, след като има над три отсъствия от Народното събрание, Борисов отговори: "Взимам, разбира се, защото имам най-голямата опозиционна партия и тя се дължи на мен".

Той отново отправи критики към управляващите. "С всеки изминал ден правителството показва, че не може да се справи и то с основните неща - цени, сигурност, горива и всичко останало".

"Ако някой не спи спокойно нощес, ще излезе и ще каже, че е сънувал Борисов и аз съм виновен", каза Борисов.

Той коментира и инцидента със Соня Колтуклиева. "Ние сме возили хора до болниците, Доцова не слезе от колата да помогне на паднал човек. Това момче от НСО не го знам кое е, може и то да има семейство, не го защитавам, но да го извлечеш с белезници за демонстрация, това се правеше в комунистическия режим".