Защо младите европейци все по-рядко могат да си позволят собствен дом?

Цените на жилищата в Европейския съюз са се повишили с над 50% за последните 14 години, а в някои държави увеличението надхвърля 200%. В същото време младите хора все по-трудно спестяват за първоначална вноска по ипотека, плащат високи наеми и отлагат напускането на родителския дом. Жилищната криза в Европа вече не засяга само хората с ниски доходи – тя се превръща в сериозно предизвикателство и за работещата средна класа.

Да притежаваш собствено жилище преди 30-годишна възраст дълго време е било символ на финансова стабилност и независимост. За все повече млади европейци обаче тази цел изглежда трудно постижима.

Дори постоянната работа и сравнително добрата заплата невинаги са достатъчни, за да осигурят достъп до собствен дом. Причината е, че цените на имотите в много европейски градове растат по-бързо от възможностите на младите хора да натрупат необходимите спестявания.

Последните данни на Евростат, Европейската комисия и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) показват, че проблемът е много по-дълбок от обикновеното поскъпване на недвижимите имоти.

Европа изпитва недостиг на достъпни жилища, строителството не успява да отговори на търсенето, а наемите поглъщат все по-голяма част от доходите на младите поколения.

Жилищата поскъпват значително по-бързо от останалите стоки

Според Евростат между 2010 и 2024 г. цените на жилищата в Европейския съюз са се увеличили средно с 53%. За същия период наемите са нараснали с 25%, а общата инфлация е достигнала 39%.

Това означава, че жилищните имоти са поскъпнали по-бързо от общото равнище на потребителските цени.

В някои държави увеличението е особено драстично. В Унгария цените са скочили с 231%, в Естония – с 228%, а в Литва – със 179%.

Поскъпването продължава и през 2026 г.

По данни на Евростат през второто тримесечие на тази година жилищата в ЕС са поскъпнали с 4,7% на годишна база, докато наемите са се увеличили с 3%.

На пръв поглед тези проценти може да изглеждат умерени. Но при имот на стойност 200 000 евро увеличение от 5% означава още 10 000 евро към цената му.

За млад човек, който тепърва започва да спестява за покупка, подобна промяна може да означава още няколко години отлагане.

Защо дори добрата заплата вече не гарантира собствено жилище?

Една от най-сериозните пречки пред младите купувачи е необходимостта от първоначална вноска.

В повечето случаи банките не финансират цялата стойност на имота. Купувачът трябва да осигури определена сума от собствени средства, както и да покрие допълнителните разходи по сделката.

Например при покупка на апартамент за 200 000 евро и 20% самоучастие са необходими 40 000 евро лични спестявания.

Ако млад човек успява да отделя по 400 евро месечно, ще му трябват повече от осем години, за да събере тази сума.

И това е при условие, че през тези години цената на жилището не се увеличава.

Тук се появява един от основните парадокси на европейския имотен пазар – докато младите хора спестяват, жилищата, които искат да купят, често продължават да поскъпват.

В резултат необходимата първоначална вноска също расте.

Към това се добавят и изискванията на банките за стабилни доходи, кредитна история и достатъчно средства за обслужване на ипотеката.

Според Eurofound младите европейци са особено уязвими, тъй като по-често от по-възрастните работят на временни договори, имат по-ниски доходи или все още изграждат професионалната си кариера.

Наемите се превръщат в капан за младите хора

За мнозина проблемът започва много преди кандидатстването за ипотечен кредит.

Младите европейци, които вече живеят самостоятелно, трябва едновременно да плащат наем, сметки, храна и транспорт, като се опитват да заделят средства за бъдещ собствен дом.

В големите градове това често се оказва почти невъзможно.

Изследване на Eurofound показва, че в България, Ирландия, Полша, Португалия и Испания, както и в части от Австрия и Италия, наемането на стандартно двустайно жилище в много райони би струвало над 80% от медианното възнаграждение.

Това не означава, че всеки наемател действително отделя толкова от доходите си. Показателят сравнява предлаганите на пазара жилища със заплатите и показва колко трудно може да бъде наемането на самостоятелен дом.

Проблемът е особено сериозен в столиците и големите икономически центрове.

Именно там са университетите, международните компании и голяма част от добре платените работни места. Но там е и най-силното търсене на жилища.

Получава се затворен кръг – младите хора се местят в големите градове заради по-добрите професионални възможности, но високите наеми им пречат да спестяват достатъчно за покупка на собствено жилище.

Все повече млади европейци остават при родителите си

Последиците от жилищната криза вече се виждат и в начина на живот на младите поколения.

Според последните данни на Евростат през 2025 г. младите европейци са напускали родителския дом средно на 26,3 години.

Разликите между отделните държави са значителни.

В Хърватия средната възраст достига 31,5 години, докато във Финландия младите хора започват самостоятелен живот средно на 21,3 години.

Причините не са само финансови. Важна роля играят семейните традиции, културните различия, образователната система и социалните политики.

Но икономическите ограничения стават все по-видими.

През 2025 г. близо 27% от европейците на възраст между 15 и 29 години са живели в пренаселени жилища. За населението като цяло този дял е 16,8%.

Още по-показателно е, че 9,1% от младите европейци живеят в домакинства, които отделят поне 40% от разполагаемия си доход за жилищни разходи.

Това е повече от средното за населението на ЕС – 7,7%.

Данните показват, че младите хора са изложени на по-голям риск от жилищни затруднения именно в периода, когато трябва да изградят финансова независимост.

Защо Европа не строи достатъчно жилища?

В основата на кризата стои сериозен дисбаланс между търсенето и предлагането.

Според Европейската комисия в ЕС в момента се изграждат около 1,6 милиона жилища годишно.

За да бъдат задоволени реалните потребности, са необходими над два милиона нови жилища всяка година.

Това означава, че на европейския пазар не достигат приблизително 650 000 жилища годишно.

За преодоляването на този недостиг биха били необходими допълнителни инвестиции от около 153 млрд. евро годишно.

Причините за недостатъчното строителство са комплексни.

През последните години строителните материали поскъпнаха, разходите за труд се увеличиха, а в много държави има недостиг на квалифицирани работници.

Допълнителна пречка са административните процедури, ограниченията за застрояване и липсата на подходящи терени в големите градове.

Проблемът е, че новите жилища невинаги се появяват там, където търсенето е най-силно.

В някои по-малки населени места има свободни имоти, но липсват достатъчно работни места и перспективи за младите хора.

В същото време в столиците и университетските градове търсенето значително надвишава предлагането.

Когато жилището се превръща в инвестиция, а не в дом

Друг фактор, който влияе върху европейския жилищен пазар, е нарастващото значение на недвижимите имоти като инвестиционен актив.

Все повече жилища се купуват с цел отдаване под наем, съхраняване на спестявания или бъдеща препродажба.

Това поставя хората, които търсят дом за собствено ползване, в конкуренция с инвеститори.

Допълнителен натиск създава и развитието на краткосрочните туристически наеми.

По данни на Европейската комисия краткосрочните наеми в ЕС са нараснали с 93% между 2018 и 2024 г.

В популярни туристически градове част от жилищата се използват за временно настаняване вместо за дългосрочно отдаване на местни жители.

Това може да ограничи предлагането на достъпни жилища, особено в централните градски райони.

Влиянието на краткосрочните наеми обаче е различно в отделните държави и не може само по себе си да обясни жилищната криза.

Интересен е и друг факт – според Европейската комисия около 20% от жилищата в ЕС остават необитавани.

Това не означава, че всички могат незабавно да бъдат предложени на пазара. Част от тях се намират в обезлюдяващи се райони, други се нуждаят от ремонт или се използват сезонно.

Показателят обаче разкрива още един проблем – Европа не страда единствено от недостиг на жилищен фонд, а и от неравномерното му разпределение.

България: Висок дял на собствени жилища, но все по-трудна първа покупка

България традиционно е сред държавите в Европейския съюз, в които голяма част от населението живее в собствено жилище.

Това обаче не означава, че младите българи лесно могат да купят първия си апартамент.

Високият дял на собствениците до голяма степен отразява жилищната собственост на по-възрастните поколения и не показва пряко достъпността на имотите за новите купувачи.

През последните години цените в България нарастват с темпове, които значително надвишават средните за ЕС.

Според данните на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2026 г. жилищата в страната са поскъпнали с 15,5% на годишна база.

За същия период увеличението в ЕС е 4,7%.

Това означава, че темпът на поскъпване у нас е повече от три пъти по-висок от средноевропейския.

Особено силен е натискът в София, Варна, Пловдив и другите големи градове, където са концентрирани работните места и университетите.

Да разгледаме пример с жилище от 70 квадратни метра при условна цена от 2500 евро за квадратен метър.

Общата му стойност би била 175 000 евро.

При 20% първоначална вноска купувачът трябва да разполага с 35 000 евро собствени средства.

Останалите 140 000 евро могат да бъдат финансирани чрез ипотека. При примерна годишна лихва от 3% и срок от 30 години месечната вноска би била около 590 евро, без допълнителните банкови разходи.

Това е илюстративно изчисление, а не конкретна пазарна оферта.

За млад човек, който едновременно плаща наем и се опитва да натрупа спестявания, подобна покупка може да се окаже сериозно финансово предизвикателство.

Допълнителен проблем са жилищните условия.

През 2025 г. над една четвърт от младите европейци живеят в пренаселени жилища, но в България делът им достига 52,8%.

Това е почти двойно повече от средното равнище в ЕС.

Така страната се оказва в парадоксална ситуация – голяма част от населението притежава жилища, но значителен дял от младите хора не разполагат с достатъчно жилищно пространство.

Жилищната криза вече влияе върху решенията за семейство и деца

Липсата на достъпно жилище не е само финансов проблем.

Тя влияе върху решенията на младите хора кога да започнат самостоятелен живот, дали да създадат семейство и кога да имат деца.

Изследване на Eurofound показва, че много млади европейци живеят с родители, роднини или съквартиранти, въпреки че предпочитат да живеят самостоятелно или с партньор.

В някои случаи причината е невъзможността да си позволят подходящо жилище.

Това може да доведе до отлагане на важни житейски решения.

Жилищната криза оказва влияние и върху трудовия пазар.

Когато служителите не могат да си позволят да живеят близо до работното си място, компаниите срещат затруднения при привличането и задържането на персонал.

Проблемът засяга не само високоплатените професии, но и учители, медицински сестри, полицаи и други работещи в ключови обществени сектори.

Така недостигът на достъпни жилища постепенно се превръща и в пречка пред икономическото развитие.

Какво предприема Европейският съюз?

Жилищната криза вече е сред приоритетите на европейските институции.

Европейската комисия разработи план за достъпни жилища, насочен към увеличаване на предлагането, намаляване на административните пречки и привличане на инвестиции.

Сред предвидените мерки са ускоряване на строителството, модернизиране на съществуващите сгради, подпомагане на социалните жилища и по-ефективно използване на публичното финансиране.

Комисията планира мобилизирането на допълнителни 10 млрд. евро от бюджета на ЕС през 2026 и 2027 г., а партньорски финансови институции трябва да осигурят значителни инвестиции до 2029 г.

Предвиждат се и мерки в подкрепа на младите хора, студентите и стажантите, включително възможности за намаляване на финансовите бариери при наемане на жилище.

Европейските институции обръщат внимание и на краткосрочните туристически наеми в районите с най-силен жилищен натиск.

Въпреки това жилищната политика остава предимно отговорност на националните и местните власти.

Според експертите трайното решение изисква не просто финансова помощ за купувачите, а увеличаване на броя на жилищата, които хората действително могат да си позволят.

Причината е, че когато предлагането остава ограничено, допълнителните субсидии и по-лесното кредитиране могат да увеличат търсенето и да доведат до ново поскъпване.

Ще се превърне ли собственото жилище в лукс за следващото поколение?

Данните показват, че покупката на жилище не е станала невъзможна, но условията за достигането до нея се променят.

За младите хора без наследствен имот, семейна финансова подкрепа или два стабилни дохода пътят към собствен дом става все по-труден.

Това създава и ново социално разделение – между онези, които получават жилище или финансова помощ от семейството си, и онези, които трябва сами да финансират първата си покупка.

В дългосрочен план подобна тенденция може да задълбочи неравенствата между поколенията и да ограничи социалната мобилност.