68-годишен мъж от Габровско е с 50 процента изгаряния след инцидент при варене на ракия

Мъж на 68 години от Габровско е получил около 50 процента изгаряния по главата и тялото при инцидент по време на варене на ракия, съобщи д-р Минко Михов, директор на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ в Габрово, предава БТА.

Инцидентът е станал днес около 14:30 часа в село Стефаново.

След установяване на състоянието му в габровската областна болница е взето решение пациентът да бъде транспортиран до специализираната клиника по изгаряния на спешната болница „Пирогов“ в София.

"Мъжът ще бъде превозен с линейка, тъй като медицинският хеликоптер не може да извършва полети в тъмната част на денонощието", обясни д-р Михов.

Причините за инцидента се изясняват.