Левски започна компенсирането на феновете с пакетни билети

Левски пусна в ход процедурата по компенсиране на хората, закупили пакетни билети за мачовете от основната фаза на Лига Европа.

„Информираме Ви, че процедурата по компенсиране на хората, закупили пакетни билети за мачовете от основната фаза на Лига Европа, вече е в ход.

За целта е създадена специална платформа – refund.levski.bg.



При влизане в нея в полето „Баркод на билета“ се въвежда пълният цифров баркод на оригиналния пакетен билет, като се запазват всички водещи нули. След това се посочват „Сектор / Блок“, „Ред“ и „Място“ точно, както са отбелязани върху билета. Необходимо е да въведете и името на човека, който ще използва намалението, както и да посочите дали желаете то да бъде приложено към покупка в онлайн или в официалния физически магазин на клуба. Сумата, която ще получите като компенсация, може да бъде използвана както за покупка от магазина на клуба, така и за подновяване или закупуване на абонаментна карта за втория дял от шампионата. Крайният срок за оползотворяване на ваучерите е 30 април 2027 година“, пишат от клуба.

Ето и компенсацията, която се полага спрямо ценовата категория на пакетните билети:

Пакет 96 евро (Б и Г) - 18 евро компенсация

Пакет 140 евро (лъвче) - 38 евро компенсация

Пакет 160 евро (В) - 15 евро компенсация

Пакет 190 евро (В) - 42 евро компенсация

Пакет 190 евро (А) - 30 евро компенсация

Пакет 310 евро (А) - 66 евро компенсация", написаха от клуба.