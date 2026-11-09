Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Левски започна компенсирането на феновете с пакетни билети

Левски започна компенсирането на феновете с пакетни билети
Facebook/ PFC Levski

Процедурата вече е в ход

 Левски пусна в ход процедурата по компенсиране на хората, закупили пакетни билети за мачовете от основната фаза на Лига Европа.

„Информираме Ви, че процедурата по компенсиране на хората, закупили пакетни билети за мачовете от основната фаза на Лига Европа, вече е в ход. 

За целта е създадена специална платформа – refund.levski.bg.
 
При влизане в нея в полето „Баркод на билета“ се въвежда пълният цифров баркод на оригиналния пакетен билет, като се запазват всички водещи нули. След това се посочват „Сектор / Блок“, „Ред“ и „Място“ точно, както са отбелязани върху билета. Необходимо е да въведете и името на човека, който ще използва намалението, както и да посочите дали желаете то да бъде приложено към покупка в онлайн или в официалния физически магазин на клуба. Сумата, която ще получите като компенсация, може да бъде използвана както за покупка от магазина на клуба, така и за подновяване или закупуване на абонаментна карта за втория дял от шампионата. Крайният срок за оползотворяване на ваучерите е 30 април 2027 година“, пишат от клуба.

Ето и компенсацията, която се полага спрямо ценовата категория на пакетните билети:
Пакет 96 евро (Б и Г) - 18 евро компенсация
Пакет 140 евро (лъвче) - 38 евро компенсация
Пакет 160 евро (В) - 15 евро компенсация
Пакет 190 евро (В) - 42 евро компенсация
Пакет 190 евро (А) - 30 евро компенсация
Пакет 310 евро (А) - 66 евро компенсация", написаха от клуба.

Още по темата

"Червените" герои, които липсват в Левски

"Червените" герои, които липсват в Левски

Марко Груич: След разговора с Веласкес нямах съмнения да избера Левски

Марко Груич: След разговора с Веласкес нямах съмнения да избера Левски

Веласкес след разгрома от ЦСКА: Боли ме, сякаш са ме наръгали с нож

Веласкес след разгрома от ЦСКА: Боли ме, сякаш са ме наръгали с нож

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Повикаха крило на Ливърпул в националния отбор на Испания

Повикаха крило на Ливърпул в националния отбор на Испания

Етър стигна само до точка от домакинството си на Монтана

Етър стигна само до точка от домакинството си на Монтана

Без Хари Кейн в идеалния отбор на FIFPro, Меси се завръща

Без Хари Кейн в идеалния отбор на FIFPro, Меси се завръща

България стартира подготовка за мачовете от Лига на нациите с намален състав

България стартира подготовка за мачовете от Лига на нациите с намален състав

Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига

Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига

Водещи

Фон дер Лайен: Примирието в Украйна е условие за сигурността в Европа

Фон дер Лайен: Примирието в Украйна е условие за сигурността в Европа

  • Преди 7 минути
Повикаха крило на Ливърпул в националния отбор на Испания

Повикаха крило на Ливърпул в националния отбор на Испания

  • Преди 9 минути
Франция обвини иранските гвардейци за хакнати хладилници

Франция обвини иранските гвардейци за хакнати хладилници

  • Преди 17 минути
Нова кампания в столичните училища среща младежите с техните спортни идоли

Нова кампания в столичните училища среща младежите с техните спортни идоли

Етър стигна само до точка от домакинството си на Монтана

Етър стигна само до точка от домакинството си на Монтана

  • Преди 39 минути
КЗП с нов сигнал към КЗК за надценки в голяма търговска верига

КЗП с нов сигнал към КЗК за надценки в голяма търговска верига

  • Преди 47 минути
Без Хари Кейн в идеалния отбор на FIFPro, Меси се завръща

Без Хари Кейн в идеалния отбор на FIFPro, Меси се завръща

  • Преди 53 минути
Ремонт затваря частично кръговото на 4-ти километър в София утре

Ремонт затваря частично кръговото на 4-ти километър в София утре

Министър Шишков: АПИ е натрупала над 700 милиона евро задължения за две години

Министър Шишков: АПИ е натрупала над 700 милиона евро задължения за две години

  • Преди 1 час
МВнР с предупреждение за планирани стачни действия в Ирландия на 12 ноември

МВнР с предупреждение за планирани стачни действия в Ирландия на 12 ноември

  • Преди 1 час
"Студентска листа": Косово е неразделна част от Сърбия

"Студентска листа": Косово е неразделна част от Сърбия

  • Преди 1 час
България стартира подготовка за мачовете от Лига на нациите с намален състав

България стартира подготовка за мачовете от Лига на нациите с намален състав

  • Преди 1 час
Владимир Малинов подаде оставка като председател на „Газов хъб „Балкан“

Владимир Малинов подаде оставка като председател на „Газов хъб „Балкан“

Брюксел налива 50 млн. евро за сигурността на Черно море

Брюксел налива 50 млн. евро за сигурността на Черно море

  • Преди 2 часа
Облаците се задържат и утре, на места се очакват валежи

Облаците се задържат и утре, на места се очакват валежи

  • Преди 2 часа