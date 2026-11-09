Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Марко Груич: След разговора с Веласкес нямах съмнения да избера Левски

Марко Груич: След разговора с Веласкес нямах съмнения да избера Левски
БТА

Сръбският халф говори за битката за титлата, амбициите в Лига Европа и живота на семейството си в София

Марко Груич е убеден, че е направил правилния избор, приемайки офертата на Левски през лятото. В интервю за сръбското издание “Спортклуб” полузащитникът разкри, че разговорът с Хулио Веласкес и амбициите на клуба са били сред основните причини да заиграе в София.

“Хората от ръководството на Левски бяха най-настоятелни. След това проведох разговор с треньора и видях наистина голяма амбиция в клуба. Видях, че Левски е на прав път, че отборът спечели титлата предишната година и че съставът е много млад и със стремеж към развитие”, обясни Груич.

30-годишният сърбин пристигна като свободен агент след престоя си в АЕК и подписа договор за една година с опция за още една. До момента той има 13 мача и един гол за “сините”.

“Честно казано, след разговора с него нямах никакви съмнения да дойда в Левски. Виждам, че е изключителен треньор. Работил е в много страни, срещал се е с различни стилове на игра и има много опит”, каза халфът за Веласкес.

Груич вярва, че Левски има шанс да продължи напред в Лига Европа след спечелените седем точки в първите четири срещи. Той обаче подчерта, че основната цел на отбора през сезона е защитата на шампионската титла.

“Основната цел този сезон е титлата в България, тъй като конкуренцията е наистина силна. Лудогорец инвестира много, има добри условия и качествени чужденци. ЦСКА също се завърна тази година. Мисля, че ще има голяма битка между тези три отбора до самия край”, заяви сърбинът.

Полузащитникът разказа и за трудния период след сериозна контузия на ахилесовото сухожилие и петата. Според него липсата на пълноценна подготовка все още се отразява на физическото му състояние, но очаква да подобри формата си.

“В някои мачове се изморявам, а и не преминах подготовката с отбора. Мисля, че ще става все по-добре, особено когато премина през подготовката с отбора през януари”, сподели Груич.

Относно възможността да удължи договора си той призна, че има индикации за такъв интерес, но смята, че е рано за разговори. Халфът е доволен и от живота в София, където е със съпругата си и двете им деца.

“София е хубав град, с много зеленина и паркове. Чудесно е за семеен живот. Вече записахме децата на детска градина и се организирахме”, добави Груич.

Още по темата

"Червените" герои, които липсват в Левски

"Червените" герои, които липсват в Левски

Победата в дербито доближи ЦСКА до Левски в прогнозата за титлата

Победата в дербито доближи ЦСКА до Левски в прогнозата за титлата

Георги Костадинов се извини след дербито: Левски не заслужаваше да спечели

Георги Костадинов се извини след дербито: Левски не заслужаваше да спечели

Гиздол след разгрома над Левски: Гордея се с отбора, но пътят е дълъг

Гиздол след разгрома над Левски: Гордея се с отбора, но пътят е дълъг

Теодор Иванов след разгрома над Левски: Играе се със сърце

Теодор Иванов след разгрома над Левски: Играе се със сърце

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Веласкес след разгрома от ЦСКА: Боли ме, сякаш са ме наръгали с нож

Веласкес след разгрома от ЦСКА: Боли ме, сякаш са ме наръгали с нож

Рабио нападна италианското съдийство след спорна ситуация: Признавайте си грешките

Рабио нападна италианското съдийство след спорна ситуация: Признавайте си грешките

Хьонес разтревожи Байерн с думи за Мусиала и заговори за завръщането на Компани

Хьонес разтревожи Байерн с думи за Мусиала и заговори за завръщането на Компани

Наказания пренаредиха класирането в Бразилия: Льоклер загуби позиция, Антонели също санкциониран

Наказания пренаредиха класирането в Бразилия: Льоклер загуби позиция, Антонели също санкциониран

ЦСКА с емоционално послание след дербито: Заедно сме по-силни

ЦСКА с емоционално послание след дербито: Заедно сме по-силни

Водещи

Украйна порази руски завод за производство на ракетно гориво край Санкт Петербург

Украйна порази руски завод за производство на ракетно гориво край Санкт Петербург

  • Преди 9 минути
Катастрофа преди Студена: По първоначална информация няма загинали

Катастрофа преди Студена: По първоначална информация няма загинали

Кремъл: Преговорите за Украйна в Абу Даби ще бъдат без участието на Европа

Кремъл: Преговорите за Украйна в Абу Даби ще бъдат без участието на Европа

  • Преди 20 минути
Търговска верига срещу КЗК: 75,6 млн. евро санкции и 200 млн. евро инвестиции под въпрос

Търговска верига срещу КЗК: 75,6 млн. евро санкции и 200 млн. евро инвестиции под въпрос

  • Преди 26 минути
Веласкес след разгрома от ЦСКА: Боли ме, сякаш са ме наръгали с нож

Веласкес след разгрома от ЦСКА: Боли ме, сякаш са ме наръгали с нож

  • Преди 27 минути
„Коалицията на желаещите“ започва първото си военно учение в Полша

„Коалицията на желаещите“ започва първото си военно учение в Полша

  • Преди 35 минути
Марко Груич: След разговора с Веласкес нямах съмнения да избера Левски

Марко Груич: След разговора с Веласкес нямах съмнения да избера Левски

  • Преди 41 минути
Двама български депутати присъстват на заседанието срещу Ива Михайлова в Кочани

Двама български депутати присъстват на заседанието срещу Ива Михайлова в Кочани

  • Преди 42 минути
"Възраждане": Българите плащат сметките си, но остават на студено и тъмно

"Възраждане": Българите плащат сметките си, но остават на студено и тъмно

  • Преди 49 минути
Рабио нападна италианското съдийство след спорна ситуация: Признавайте си грешките

Рабио нападна италианското съдийство след спорна ситуация: Признавайте си грешките

  • Преди 57 минути
Инцидент в Симитли: Товарен автомобил блъсна възрастна жена на улицата

Инцидент в Симитли: Товарен автомобил блъсна възрастна жена на улицата

КС образува дело за текстове от Закона за подпомагане на земеделските производители

КС образува дело за текстове от Закона за подпомагане на земеделските производители

За 10 ноември президентът Илияна Йотова отива в Париж

За 10 ноември президентът Илияна Йотова отива в Париж

  • Преди 1 час
Хьонес разтревожи Байерн с думи за Мусиала и заговори за завръщането на Компани

Хьонес разтревожи Байерн с думи за Мусиала и заговори за завръщането на Компани

  • Преди 1 час
Конфликт на улицата в Габрово завърши с ранен полицай и двама задържани

Конфликт на улицата в Габрово завърши с ранен полицай и двама задържани