Марко Груич: След разговора с Веласкес нямах съмнения да избера Левски

Марко Груич е убеден, че е направил правилния избор, приемайки офертата на Левски през лятото. В интервю за сръбското издание “Спортклуб” полузащитникът разкри, че разговорът с Хулио Веласкес и амбициите на клуба са били сред основните причини да заиграе в София.

“Хората от ръководството на Левски бяха най-настоятелни. След това проведох разговор с треньора и видях наистина голяма амбиция в клуба. Видях, че Левски е на прав път, че отборът спечели титлата предишната година и че съставът е много млад и със стремеж към развитие”, обясни Груич.

30-годишният сърбин пристигна като свободен агент след престоя си в АЕК и подписа договор за една година с опция за още една. До момента той има 13 мача и един гол за “сините”.

“Честно казано, след разговора с него нямах никакви съмнения да дойда в Левски. Виждам, че е изключителен треньор. Работил е в много страни, срещал се е с различни стилове на игра и има много опит”, каза халфът за Веласкес.

Груич вярва, че Левски има шанс да продължи напред в Лига Европа след спечелените седем точки в първите четири срещи. Той обаче подчерта, че основната цел на отбора през сезона е защитата на шампионската титла.

“Основната цел този сезон е титлата в България, тъй като конкуренцията е наистина силна. Лудогорец инвестира много, има добри условия и качествени чужденци. ЦСКА също се завърна тази година. Мисля, че ще има голяма битка между тези три отбора до самия край”, заяви сърбинът.

Полузащитникът разказа и за трудния период след сериозна контузия на ахилесовото сухожилие и петата. Според него липсата на пълноценна подготовка все още се отразява на физическото му състояние, но очаква да подобри формата си.

“В някои мачове се изморявам, а и не преминах подготовката с отбора. Мисля, че ще става все по-добре, особено когато премина през подготовката с отбора през януари”, сподели Груич.

Относно възможността да удължи договора си той призна, че има индикации за такъв интерес, но смята, че е рано за разговори. Халфът е доволен и от живота в София, където е със съпругата си и двете им деца.

“София е хубав град, с много зеленина и паркове. Чудесно е за семеен живот. Вече записахме децата на детска градина и се организирахме”, добави Груич.