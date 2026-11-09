Наказания пренаредиха класирането в Бразилия: Льоклер загуби позиция, Антонели също санкциониран

Шарл Льоклер и световният шампион Кими Антонели получиха по пет секунди наказание след Гран при на Сао Пауло във Формула 1. Санкцията на пилота на Ферари доведе до размяна на места с Лиъм Лоусън, докато Антонели запази позицията си в крайното класиране.

Льоклер беше признат за виновен за контакт с Лоусън в битката им за седмото място. В заключителните обиколки пилотът на Ферари закачи задната лява гума на съперника си на завой 12, а впоследствие го изпревари.

Стюардите прецениха, че контактът е нарушил баланса на болида на Лоусън и е помогнал на Льоклер да се приближи и да го изпревари. Заради мокрите условия и лекия характер на удара те наложиха пет секунди вместо десет. След добавянето им монегаскът отстъпи зад пилота на Рейсинг Булс и остана осми.

Антонели получи същото наказание за опасно пускане от бокса в момента, когато Франко Колапинто се е приближавал в питлейна. Пилотът на Мерцедес запазва петото си място, тъй като е имал достатъчна преднина пред шестия Оскар Пиастри.

Пет секунди бяха добавени и към резултата на Оливър Беърман от Хаас. Той беше санкциониран за опасно пускане от бокса на пътя на Льоклер, който беше принуден да спре и да избегне контакт. Британецът остава 17-и в класирането.