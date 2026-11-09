Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Наказания пренаредиха класирането в Бразилия: Льоклер загуби позиция, Антонели също санкциониран

Наказания пренаредиха класирането в Бразилия: Льоклер загуби позиция, Антонели също санкциониран
АП/БТА

Двамата получиха по пет секунди за отделни инциденти на “Интерлагос”, наказан беше и Оливър Беърман

Шарл Льоклер и световният шампион Кими Антонели получиха по пет секунди наказание след Гран при на Сао Пауло във Формула 1. Санкцията на пилота на Ферари доведе до размяна на места с Лиъм Лоусън, докато Антонели запази позицията си в крайното класиране.

Льоклер беше признат за виновен за контакт с Лоусън в битката им за седмото място. В заключителните обиколки пилотът на Ферари закачи задната лява гума на съперника си на завой 12, а впоследствие го изпревари.

Стюардите прецениха, че контактът е нарушил баланса на болида на Лоусън и е помогнал на Льоклер да се приближи и да го изпревари. Заради мокрите условия и лекия характер на удара те наложиха пет секунди вместо десет. След добавянето им монегаскът отстъпи зад пилота на Рейсинг Булс и остана осми.

Антонели получи същото наказание за опасно пускане от бокса в момента, когато Франко Колапинто се е приближавал в питлейна. Пилотът на Мерцедес запазва петото си място, тъй като е имал достатъчна преднина пред шестия Оскар Пиастри.

Пет секунди бяха добавени и към резултата на Оливър Беърман от Хаас. Той беше санкциониран за опасно пускане от бокса на пътя на Льоклер, който беше принуден да спре и да избегне контакт. Британецът остава 17-и в класирането. 

Още по темата

Норис след победата в Бразилия: Запазих хладнокръвие в много тежко състезание

Норис след победата в Бразилия: Запазих хладнокръвие в много тежко състезание

Норис триумфира в луда надпревара в Бразилия, Мерцедес взе титлата при конструкторите

Норис триумфира в луда надпревара в Бразилия, Мерцедес взе титлата при конструкторите

Кими Антонели беше най-бърз във втората свободна тренировка на Гран при на Бразилия

Кими Антонели беше най-бърз във втората свободна тренировка на Гран при на Бразилия

Кими Антонели пренаписа историята и стана най-младият шампион във Формула 1

Кими Антонели пренаписа историята и стана най-младият шампион във Формула 1

Льоклер за конфликта с Хамилтън: Естествено, че има напрежение

Льоклер за конфликта с Хамилтън: Естествено, че има напрежение

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Сръбската футболна федерация е изправена пред блокада

Сръбската футболна федерация е изправена пред блокада

Веласкес след разгрома от ЦСКА: Боли ме, сякаш са ме наръгали с нож

Веласкес след разгрома от ЦСКА: Боли ме, сякаш са ме наръгали с нож

Марко Груич: След разговора с Веласкес нямах съмнения да избера Левски

Марко Груич: След разговора с Веласкес нямах съмнения да избера Левски

Рабио нападна италианското съдийство след спорна ситуация: Признавайте си грешките

Рабио нападна италианското съдийство след спорна ситуация: Признавайте си грешките

Хьонес разтревожи Байерн с думи за Мусиала и заговори за завръщането на Компани

Хьонес разтревожи Байерн с думи за Мусиала и заговори за завръщането на Компани

Водещи

Сръбската футболна федерация е изправена пред блокада

Сръбската футболна федерация е изправена пред блокада

  • Току-що
Украйна порази руски завод за производство на ракетно гориво край Санкт Петербург

Украйна порази руски завод за производство на ракетно гориво край Санкт Петербург

  • Преди 9 минути
Катастрофа преди Студена: По първоначална информация няма загинали

Катастрофа преди Студена: По първоначална информация няма загинали

Кремъл: Преговорите за Украйна в Абу Даби ще бъдат без участието на Европа

Кремъл: Преговорите за Украйна в Абу Даби ще бъдат без участието на Европа

  • Преди 20 минути
Търговска верига срещу КЗК: 75,6 млн. евро санкции и 200 млн. евро инвестиции под въпрос

Търговска верига срещу КЗК: 75,6 млн. евро санкции и 200 млн. евро инвестиции под въпрос

  • Преди 26 минути
Веласкес след разгрома от ЦСКА: Боли ме, сякаш са ме наръгали с нож

Веласкес след разгрома от ЦСКА: Боли ме, сякаш са ме наръгали с нож

  • Преди 28 минути
„Коалицията на желаещите“ започва първото си военно учение в Полша

„Коалицията на желаещите“ започва първото си военно учение в Полша

  • Преди 36 минути
Марко Груич: След разговора с Веласкес нямах съмнения да избера Левски

Марко Груич: След разговора с Веласкес нямах съмнения да избера Левски

  • Преди 41 минути
Двама български депутати присъстват на заседанието срещу Ива Михайлова в Кочани

Двама български депутати присъстват на заседанието срещу Ива Михайлова в Кочани

  • Преди 42 минути
"Възраждане": Българите плащат сметките си, но остават на студено и тъмно

"Възраждане": Българите плащат сметките си, но остават на студено и тъмно

  • Преди 49 минути
Рабио нападна италианското съдийство след спорна ситуация: Признавайте си грешките

Рабио нападна италианското съдийство след спорна ситуация: Признавайте си грешките

  • Преди 57 минути
Инцидент в Симитли: Товарен автомобил блъсна възрастна жена на улицата

Инцидент в Симитли: Товарен автомобил блъсна възрастна жена на улицата

КС образува дело за текстове от Закона за подпомагане на земеделските производители

КС образува дело за текстове от Закона за подпомагане на земеделските производители

За 10 ноември президентът Илияна Йотова отива в Париж

За 10 ноември президентът Илияна Йотова отива в Париж

  • Преди 1 час
Хьонес разтревожи Байерн с думи за Мусиала и заговори за завръщането на Компани

Хьонес разтревожи Байерн с думи за Мусиала и заговори за завръщането на Компани

  • Преди 1 час