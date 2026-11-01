Кими Антонели пренаписа историята и стана най-младият шампион във Формула 1

Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1! Пилотът на Мерцедес завърши трети в Гран при на Мексико и четири състезания преди края на сезона вече е недостижим за преследвачите си с актив от 380 точки.

Италианецът триумфира на възраст от 20 години и 68 дни, превръщайки се в най-младия шампион в историята на спорта. Предишният рекорд принадлежеше на Себастиан Фетел, който спечели първата си титла през 2010 година на 23 години и 134 дни.

Антонели сложи край и на дългото чакане на Италия за световен шампион във Формула 1. За последно това направи Алберто Аскари през 1953 година, а пилотът на Мерцедес е едва третият италианец с титла след Аскари и Джузепе Фарина.

Успехът му донесе десета световна титла при пилотите на Мерцедес. Британският тим се представя силно в първия сезон с новото поколение болиди.

До момента Антонели има девет победи през кампанията - в Китай, Япония, Маями, Канада, Монако, Белгия, Италия, Испания и САЩ. Подиумът в Мексико пък се оказа достатъчен, за да подпечата историческия му триумф.