Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Кими Антонели пренаписа историята и стана най-младият шампион във Формула 1

Кими Антонели пренаписа историята и стана най-младият шампион във Формула 1
АП/БТА

Италианецът си осигури първата световна титла с трето място в Мексико и подобри рекорда на Себастиан Фете

Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1! Пилотът на Мерцедес завърши трети в Гран при на Мексико и четири състезания преди края на сезона вече е недостижим за преследвачите си с актив от 380 точки.

Италианецът триумфира на възраст от 20 години и 68 дни, превръщайки се в най-младия шампион в историята на спорта. Предишният рекорд принадлежеше на Себастиан Фетел, който спечели първата си титла през 2010 година на 23 години и 134 дни.

Антонели сложи край и на дългото чакане на Италия за световен шампион във Формула 1. За последно това направи Алберто Аскари през 1953 година, а пилотът на Мерцедес е едва третият италианец с титла след Аскари и Джузепе Фарина.

Успехът му донесе десета световна титла при пилотите на Мерцедес. Британският тим се представя силно в първия сезон с новото поколение болиди.

До момента Антонели има девет победи през кампанията - в Китай, Япония, Маями, Канада, Монако, Белгия, Италия, Испания и САЩ. Подиумът в Мексико пък се оказа достатъчен, за да подпечата историческия му триумф.

Още по темата

Кими Антонели създава академия за млади пилоти

Кими Антонели създава академия за млади пилоти

Кими Антонели спечели в Остин и е на две точки от световната титла

Кими Антонели спечели в Остин и е на две точки от световната титла

Кими Антонели спечели полпозишъна в Остин и се прицели в историческа титла

Кими Антонели спечели полпозишъна в Остин и се прицели в историческа титла

Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

Люис Хамилтън изненада с първи полпозишън за Ферари във Формула 1

Люис Хамилтън изненада с първи полпозишън за Ферари във Формула 1

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 01.11.2026г.

Най-важното от спорта на 01.11.2026г.

Моуриньо след победата на Реал: Добре, че съдията на ВАР не е спал

Моуриньо след победата на Реал: Добре, че съдията на ВАР не е спал

Артета след триумфа на „Анфийлд“: Постигнахме нещо историческо

Артета след триумфа на „Анфийлд“: Постигнахме нещо историческо

Братята Николови поведоха Лубе към победа над Кунео

Братята Николови поведоха Лубе към победа над Кунео

ФК Париж пречупи Монако, Лион притисна лидера ПСЖ

ФК Париж пречупи Монако, Лион притисна лидера ПСЖ

Водещи

ЦИК при 72,65% обработени протоколи: Йотова води с 58,2% срещу 38,9% за Гюров

ЦИК при 72,65% обработени протоколи: Йотова води с 58,2% срещу 38,9% за Гюров

  • Преди 46 минути
Рекордно бързо приключи предаването на изборните протоколи от 23-ти и 25-и МИР в София

Рекордно бързо приключи предаването на изборните протоколи от 23-ти и 25-и МИР в София

  • Преди 53 минути
Избирателите на ГЕРБ и ДПС подкрепиха Гюров, а тези на "Възраждане" - Йотова

Избирателите на ГЕРБ и ДПС подкрепиха Гюров, а тези на "Възраждане" - Йотова

  • Преди 1 час
ЦИК при 52,42% обработени протоколи: Йотова води с 57,95% срещу 39,01% за Гюров

ЦИК при 52,42% обработени протоколи: Йотова води с 57,95% срещу 39,01% за Гюров

  • Преди 2 часа
Кими Антонели пренаписа историята и стана най-младият шампион във Формула 1

Кими Антонели пренаписа историята и стана най-младият шампион във Формула 1

  • Преди 2 часа
Най-важното от спорта на 01.11.2026г.

Най-важното от спорта на 01.11.2026г.

  • Преди 2 часа
Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент

Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент

Каракачанов: Радев може да не изкара пълен мандат

Каракачанов: Радев може да не изкара пълен мандат

ЦИК при обработени 17.39% от протоколите: Йотова получава 57.94%

ЦИК при обработени 17.39% от протоколите: Йотова получава 57.94%

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който силата трябва да получи точна посока

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който силата трябва да получи точна посока

  • Преди 3 часа
Моуриньо след победата на Реал: Добре, че съдията на ВАР не е спал

Моуриньо след победата на Реал: Добре, че съдията на ВАР не е спал

  • Преди 3 часа
Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за изборната победа

Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за изборната победа

  • Преди 3 часа
Равносметка след вота: Защо загуби Гюров, какво очакват от Йотова и ще има ли нов политически проект?

Равносметка след вота: Защо загуби Гюров, какво очакват от Йотова и ще има ли нов политически проект?

  • Преди 3 часа
Скандал в Гърция с пари, събирани от благотворителна организация

Скандал в Гърция с пари, събирани от благотворителна организация

  • Преди 3 часа
"Студентската листа“ води пред Вучич в повторното гласуване в 53 секции

"Студентската листа“ води пред Вучич в повторното гласуване в 53 секции

  • Преди 3 часа