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Най-важното от спорта на 01.11.2026г.

Най-важното от спорта на 01.11.2026г.
Facebook/ Bulgarian Wrestling Federation

Спортният екип на ТАРАЛЕЖ обобщава новините от деня:

Семен Новиков остана без треньор след олимпийската и световната титла

Сослан Фарниев обяви, че приключва работата си със Семен Новиков. Треньорът съобщи, че тригодишният му договор с българския национал е изтекъл, и пожела успех на световния и олимпийски шампион.

„Тригодишният работен договор приключи! Официално обявявам, че приключих работата си с Новиков! Желая ви още успех, тази глава приключи, нека продължим“, написа Фарниев.

Под негово ръководство Новиков постигна най-големите успехи в кариерата си. Българският борец спечели олимпийската титла в категория до 87 килограма класически стил в Париж през 2024 година, а преди дни триумфира и на Световното първенство в Астана.

Тити Папазов обяви какъв е планът за участие на Везенков срещу Дания

Константин Папазов заяви, че Българската федерация по баскетбол прави всичко възможно Александър Везенков да бъде на линия за националния отбор за предстоящото домакинство срещу Дания. „Лъвовете" посрещат „червения динамит" във втората фаза от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 на 26 ноември.

Ситуацията с Везенков е сложна, тъй като ден по-рано той има мач с Олимпиакос в Евролигата. Самият Папазов се надява националът да отлети към София с израелците, които ще се приберат в ранните часове на 26 ноември. Ако този вариант не се осъществи, от БФБ са закупили резервни билети за сутрешен полет, който ще позволи на Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година да пристигне в деня на двубоя със скандинавците.

Българин стана световен шампион на канадска борба в Индия

Димитър Ангелов триумфира със световната титла на първенството по канадска борба за юноши в индийския мегаполис Ню Делхи. Родният представител спечели златния медал в категория до 70 кг на дясна ръка, а във финала победи съперник от Румъния. Преди това Алек Юзеир завоюва бронзов медал в категория +110 кг, дясна ръка.

Няколко часа по-късно Павел Кръстев се класира за финал при битките за хора с увреждания. 47-ото първенство по канадска борба и 28-ото световно първенство за хора с увреждания продължават до 7 ноември. 

Сестри Стоеви спечелиха бронзов медал в бадминтона

Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха бронзови медали на двойки от международния турнир World Tour Super 500 в германския град Саарбрюкен, който бе с награден фонд от 500 000 долара. Петкратните европейски шампионки грабната титлата в тази надпревара през 2018 и 2020 година.

Този път участието ми завърши на полуфиналите, където отстъпиха в равностоен двубой на петите в схемата Амалия Джахая Пративи и Сити Фадиа Силва Рамадханти от Индонезия с 16:21, 22:24. Срещата премина изключително оспорвано, а във втория гейм се стигна до 22:22, но азиатките взеха следващите две точки. 

Шест стотни разделиха България от първи медал на Младежките олимпийски игри

Симона Иванова се класира четвърта на 400 метра свободен стил в плуването на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Българката финишира за 4:28.43 минути във финалната серия. Тя остана само на 6 стотни от третото място, което беше заето от Селия Паке (Белгия).

Иванова се движеше втора-трета в хода на плуването, но не издържа на темпото в последните 25 метра. Тя ще плува още на 100 и в коронната си дисциплина 200 метра свободен стил. Шампионка стана Елвира Еспиноса (Еквадор) с 4:22.87 минути, пред Лия Маркграаф (РЮА) с 4:26.13.

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