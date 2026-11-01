Новини
Търси
Подкаст
Политика

ЦИК при 52,42% обработени протоколи: Йотова води с 57,95% срещу 39,01% за Гюров

ЦИК при 52,42% обработени протоколи: Йотова води с 57,95% срещу 39,01% за Гюров

Над 30 хиляди избиратели са избрали "Не подкрепям никого"

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев печели президентските избори с 57,95% на балотажа, показват данните към 00:00 часа на Централната избирателна комисия при обработени 52.42 %СИК протоколи в РИК.

С  втори остават Андрей Гюров и Георги Кандев.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 3,05% от гласоподавателите.

Избирателната активност към 16 часа е 19,33%.

Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки към този момент е 189 930 гласа, или 18,948 процентни пункта.

"Г-н Радев, без Вас нямаше да се справим". Това заяви президентът Илияна Йотова, която говори по повод победата й на президентските избори след днешния балотаж. 

"Искам да благодаря сърдечно на всички, които подкрепиха нашата двойка с г-н Кирил Вълчев. Искам да благодаря и тези, които не ни подкрепиха, защото ще чуем това, което ни казаха. Искам да благодаря на Прогресивна България. Г-н Радев, без вас нямаше да се справим", каза Йотова.

Тя благодари на БСП, както и за подкрепата на Красимир Каракачанов, НДСВ. 

Тя благодари и на Инициативния комитет.

Слец цялата омраза, която се лееше срещу всички хора от Инцииативния комитет, никой не се отказа, посочи президентът.

"Водихме положителна кампания. От първия момент не си позволихме език на омразата и разделението за секунда да бъде част от нашата кампания. Говорихме за доходи, за мир, за предизвикателствата и днес хората разбраха нашето послание. Все още не мога да си обясня кой подведе г-н Гюров в тази нападателна кампания, която се проведе срещу нашата кандидат-президентска довйка. Хората днес повярваяха на друг тип политика - разговор и сътрудничедство", каза Йотова. 

Кирил Вълчев също благодари на избирателите, като посочи, че с тяхната подкрепа е станало възможно за първи път в България да има жена президент.

Той благодари и на българите в чужбина. 

Ще бъда още един гарант в президентството за България в Европа. Особено внимание ще обърна на младите хора, защото най-важното е да приобщим колкото се може повече хора за каузата на България. Трябва да направим така, че децата ни да останат в България, а тези, които заминаха, да се връщат, добави Вълчев.

Още по темата

ЦИК при обработени 17.39% от протоколите: Йотова получава 57.94%

ЦИК при обработени 17.39% от протоколите: Йотова получава 57.94%

Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за изборната победа

Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за изборната победа

Маркет ЛИНКС: Младите избраха Гюров, възрастните – Йотова

Маркет ЛИНКС: Младите избраха Гюров, възрастните – Йотова

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

ЦИК при 72,65% обработени протоколи: Йотова води с 58,2% срещу 38,9% за Гюров

ЦИК при 72,65% обработени протоколи: Йотова води с 58,2% срещу 38,9% за Гюров

Рекордно бързо приключи предаването на изборните протоколи от 23-ти и 25-и МИР в София

Рекордно бързо приключи предаването на изборните протоколи от 23-ти и 25-и МИР в София

Избирателите на ГЕРБ и ДПС подкрепиха Гюров, а тези на "Възраждане" - Йотова

Избирателите на ГЕРБ и ДПС подкрепиха Гюров, а тези на "Възраждане" - Йотова

Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент

Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент

Каракачанов: Радев може да не изкара пълен мандат

Каракачанов: Радев може да не изкара пълен мандат

Водещи

ЦИК при 72,65% обработени протоколи: Йотова води с 58,2% срещу 38,9% за Гюров

ЦИК при 72,65% обработени протоколи: Йотова води с 58,2% срещу 38,9% за Гюров

  • Преди 47 минути
Рекордно бързо приключи предаването на изборните протоколи от 23-ти и 25-и МИР в София

Рекордно бързо приключи предаването на изборните протоколи от 23-ти и 25-и МИР в София

  • Преди 54 минути
Избирателите на ГЕРБ и ДПС подкрепиха Гюров, а тези на "Възраждане" - Йотова

Избирателите на ГЕРБ и ДПС подкрепиха Гюров, а тези на "Възраждане" - Йотова

  • Преди 1 час
ЦИК при 52,42% обработени протоколи: Йотова води с 57,95% срещу 39,01% за Гюров

ЦИК при 52,42% обработени протоколи: Йотова води с 57,95% срещу 39,01% за Гюров

  • Преди 2 часа
Кими Антонели пренаписа историята и стана най-младият шампион във Формула 1

Кими Антонели пренаписа историята и стана най-младият шампион във Формула 1

  • Преди 2 часа
Най-важното от спорта на 01.11.2026г.

Най-важното от спорта на 01.11.2026г.

  • Преди 2 часа
Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент

Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент

Каракачанов: Радев може да не изкара пълен мандат

Каракачанов: Радев може да не изкара пълен мандат

ЦИК при обработени 17.39% от протоколите: Йотова получава 57.94%

ЦИК при обработени 17.39% от протоколите: Йотова получава 57.94%

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който силата трябва да получи точна посока

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който силата трябва да получи точна посока

  • Преди 3 часа
Моуриньо след победата на Реал: Добре, че съдията на ВАР не е спал

Моуриньо след победата на Реал: Добре, че съдията на ВАР не е спал

  • Преди 3 часа
Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за изборната победа

Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за изборната победа

  • Преди 3 часа
Равносметка след вота: Защо загуби Гюров, какво очакват от Йотова и ще има ли нов политически проект?

Равносметка след вота: Защо загуби Гюров, какво очакват от Йотова и ще има ли нов политически проект?

  • Преди 3 часа
Скандал в Гърция с пари, събирани от благотворителна организация

Скандал в Гърция с пари, събирани от благотворителна организация

  • Преди 3 часа
"Студентската листа“ води пред Вучич в повторното гласуване в 53 секции

"Студентската листа“ води пред Вучич в повторното гласуване в 53 секции

  • Преди 3 часа