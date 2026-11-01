Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент

Изборният ден на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на България приключи за сънародниците ни, които гласуваха в Европа, съобщиха от Министерството на външните работи.

По информация на дипломатическите и консулските представителства на България всички избирателни секции в европейските държави са приключили работа успешно и са предали изборните резултати на Централната избирателна комисия.



На територията на Европа бяха разкрити 526 секции. Изборният ден протече без затруднения.



За българите зад океана изборният ден продължава. Министерството на външните работи и дипломатическите и консулските представителства създадоха необходимата организация всички избирателни секции на територията на САЩ – 44 и Канада – 15 да бъдат осигурени за провеждането на изборния ден, който до момента протича спокойно.

Последни ще затворят секциите на територията на американските щати Аризона, Калифорния, Невада и Вашингтон, както и във Ванкувър, Канада.

ЦИК започна да публикува междинните резултати от балотажа.

При обработени 17,39% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) резултатите са: