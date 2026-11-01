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Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за изборната победа

Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за изборната победа
БТА/АП

"Очаквам с нетърпение да продължим съвместната си работа", написа председателят на ЕК в X

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори.

"Поздравления за Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори!  От сигурността и отбраната до конкурентоспособността и енергийната ни независимост - очаквам с нетърпение да продължим съвместната си работа. За силна България в силна Европа!", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X. 

 

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