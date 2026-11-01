Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за изборната победа
"Очаквам с нетърпение да продължим съвместната си работа", написа председателят на ЕК в X
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори.
"Поздравления за Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори! От сигурността и отбраната до конкурентоспособността и енергийната ни независимост - очаквам с нетърпение да продължим съвместната си работа. За силна България в силна Европа!", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X.
Congratulations to @IlianaIotova on her victory in the presidential elections. From security and defence to our competitiveness and energy independence, I look forward to continuing our joint work. For a strong Bulgaria in a strong Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 1, 2026