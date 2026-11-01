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Коя е Илияна Йотова – първата жена президент на България

Коя е Илияна Йотова – първата жена президент на България

Журналист, евродепутат и вицепрезидент – пътят на Илияна Йотова в българската политика

Илияна Йотова спечели президентските избори и ще бъде седмият президент на Република България. С победата си на балотажа тя получава доверието на избирателите за новия президентски мандат и затвърждава мястото си в най-новата политическа история на страната.

Йотова е първата жена, заела поста държавен глава на България. Тя вече има опит в президентската институция като вицепрезидент в продължение на два мандата, а през януари 2026 г. пое президентските правомощия след оставката на Румен Радев.

От журналистиката до върха на държавата

Илияна Малинова Йотова е родена на 24 октомври 1964 г. в София. Завършва 9-а френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, а след това българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Професионалният ѝ път започва в журналистиката. Между 1990 и 1997 г. работи в Българската национална телевизия като репортер, редактор и водещ. По-късно оглавява новинарската дирекция на телевизията.

Има и специализации във Франция, включително в Националното училище по администрация и Центъра за европейски науки в Страсбург.

През 1997 г. започва политическата ѝ кариера в Българската социалистическа партия, където работи в областта на връзките с обществеността и комуникациите.

От Народното събрание до Европейския парламент

През 2005 г. Илияна Йотова става народен представител в 40-ото Народно събрание.

През 2007 г. е избрана за член на Европейския парламент. Там работи в продължение на три последователни мандата – до 2017 г.

В Европейския парламент участва в работата по въпроси, свързани с миграцията, сигурността, защитата на личните данни и европейската политика.

Този период е важна част от политическата ѝ биография, тъй като ѝ дава опит в европейските институции и международните отношения.

Девет години като вицепрезидент

През ноември 2016 г. Илияна Йотова е избрана за вицепрезидент на Република България в екипа на Румен Радев. Двамата встъпват в длъжност през януари 2017 г., а през 2021 г. са преизбрани за втори мандат.

На 23 януари 2026 г., след оставката на Румен Радев и прекратяването на президентските му правомощия от Конституционния съд, Йотова поема функциите на държавен глава.

Така тя става първата жена президент в историята на България.

Личният живот

Илияна Йотова е омъжена за Иван Йотов. Двамата имат син. Владее френски език и има познания по английски и руски.

Новият президентски мандат

С победата на балотажа Илияна Йотова получава възможност да продължи политическия си път вече с подкрепата на пряк президентски вот.

Пред нея стоят въпросите за ролята на България в Европейския съюз и НАТО, външнополитическите отношения, националната сигурност и отношенията между институциите.

След журналистиката, парламента, Европейския парламент и деветте години като вицепрезидент, Йотова застава начело на държавата с нова политическа отговорност – този път като избран президент на Република България.

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