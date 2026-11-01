Спорове след първите резултати от балотажа

Двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев на този етап води в балотажа на президентските избори, сочат резултатите от exit poll-овете на социологическите агенции „Тренд” и „Мяра” към 19:00 ч.

Резултатите бяха коментирани от Красимир Каракачанов от инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова, и Тодор Тагарев от инициативния комитет на Андрей Гюров.

„Ако резултатът в полза на Илияна Йотова се запази, то значи в България работи тактиката да всяваш страх и да манипулираш общественото мнение”, посочи пред НОВА Тодор Тагарев.

„Разделението на нацията не започна от Илияна Йотова, а от атаките в Черно море и твърденията, че едва ли не Русия е нападнала България”, посочи Каракачанов.

Според него резултатите за кандидатпрезидентската двойката Гюров-Кандев идват благодарение на подкрепата от ГЕРБ и ДПС.