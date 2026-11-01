„Алфа Рисърч“ при 80% паралелно преброяване: Йотова – Вълчев получават 57,1%

За опонентите им Гюров – Кандев са гласували 39,3% от избирателите. Данните показват разпределението на вота при обработени 80% от паралелното преброяване.

Според данните на „Алфа Рисърч“ при 80% паралелно преброяване кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Вълчев получава 57,1% от гласовете.

Към 16:00 ч. избирателната активност в страната е 19,33%, съобщи на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова във връзка с втория тур на изборите за президент и вицепрезидент.

Най-високата избирателна активност е в София, в 23-и избирателен район - 29,21%. Най-ниска е в Кърджали - 9,84%. В сравнение с първия тур избирателната активност към 16:00 часа е била 15,95%. Това са близо 3,5 пункта нагоре.

На първи тур избирателната активност към 16:00 ч. в страната беше 16,04%.

Към 16:00 часа машинното гласуване е преустановено в 21 изборни секции в страната, от които в 13 е преминато към хартиено гласуване, а в 8 секции гласуването е продължило на втората машина, тъй като секцията е оборудвана с две машини за гласуване.