Кристиян Шкварек: Българите не гласуваха, защото кандидатите не говориха за реалните проблеми
По думите му вместо да поставят важните за обществото въпроси в центъра на предизборния дебат, кандидатите са съсредоточили посланията си върху геополитически сценарии и страхове
Политическият анализатор Кристиян Шкварек коментира предварителните резултати от балотажа на президентските избори, като отбеляза, че много българи са избрали да не гласуват, тъй като кандидатите не са говорили за истинските проблеми на хората.
По думите му вместо да поставят важните за обществото въпроси в центъра на предизборния дебат, кандидатите са съсредоточили посланията си върху геополитически сценарии и страхове. На избирателите е било внушавано, че ако Илияна Йотова спечели, България ще напусне Европа, а ако Андрей Гюров победи, страната ще бъде включена във войната в Украйна.
Така предизборната кампания се е фокусирала върху взаимни предупреждения за последствията от победата на единия или другия кандидат, вместо върху реалните проблеми, които вълнуват българските граждани.
Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев печели на президентските избори с 58.2%.
Това показват резултатите от паралелното преброяване на 100% на агенция "Мяра".
С 38.6% втори остават Андрей Гюров и Георги Кандев.
Към 16:00 ч. избирателната активност в страната е 19,33%, съобщи на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова във връзка с втория тур на изборите за президент и вицепрезидент.
Най-високата избирателна активност е в София, в 23-и избирателен район - 29,21%. Най-ниска е в Кърджали - 9,84%. В сравнение с първия тур избирателната активност към 16:00 часа е била 15,95%. Това са близо 3,5 пункта нагоре.
На първи тур избирателната активност към 16:00 ч. в страната беше 16,04%.