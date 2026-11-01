Кристиян Шкварек: Българите не гласуваха, защото кандидатите не говориха за реалните проблеми

Политическият анализатор Кристиян Шкварек коментира предварителните резултати от балотажа на президентските избори, като отбеляза, че много българи са избрали да не гласуват, тъй като кандидатите не са говорили за истинските проблеми на хората.

По думите му вместо да поставят важните за обществото въпроси в центъра на предизборния дебат, кандидатите са съсредоточили посланията си върху геополитически сценарии и страхове. На избирателите е било внушавано, че ако Илияна Йотова спечели, България ще напусне Европа, а ако Андрей Гюров победи, страната ще бъде включена във войната в Украйна.

Така предизборната кампания се е фокусирала върху взаимни предупреждения за последствията от победата на единия или другия кандидат, вместо върху реалните проблеми, които вълнуват българските граждани.