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ФК Париж пречупи Монако, Лион притисна лидера ПСЖ

ФК Париж пречупи Монако, Лион притисна лидера ПСЖ
Facebook/ Ligue 1

Ласин Синайоко блесна с два гола при победата с 3:1, а Лион се доближи на две точки от върха

ФК Париж победи Монако с 3:1 у дома и се изкачи на четвърто място в класирането на Лига 1. Ласин Синайоко отбеляза два гола преди почивката и асистира за третото попадение на столичани.

Отборът на Лиъм Росиниър продължава без загуба на свой терен от началото на сезона. За Монако пък това беше четвърти пореден мач без победа в първенството.

Домакините наложиха натиск още през първото полувреме, а в 13-ата минута Пиер Леес-Мелу удари гредата с изстрел от дистанция. При добавката Илан Кебал изпрати топката над вратата.

ФК Париж поведе в 38-ата минута, когато Максим Лопес изведе Синайоко и той откри резултата. Александър Головин имаше възможност бързо да изравни, но стреля встрани, а малко преди почивката Синайоко се разписа отново за 2:0.

Фоларин Балогун, който се появи като резерва за Монако, намали в 65-ата минута. Девет минути по-късно обаче Синайоко задържа топката в наказателното поле и намери Пабло Пажис, който оформи крайното 3:1.

В друг двубой Лион се наложи с 2:0 над Анже и се доближи на две точки от лидера Пари Сен Жермен. Ърнест Нуама откри в 38-ата минута, а Корентен Толисо подпечата победата с удар с глава след корнер четири минути преди края на редовното време.

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