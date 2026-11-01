Реал Мадрид пречупи Расинг с три гола преди почивката

Реал Мадрид победи Расинг Сантандер с 3:0 като гост в двубой от 11-ия кръг на Ла Лига. Отборът на Жозе Моуриньо реши мача още през първото полувреме с голове на Килиан Мбапе, Джуд Белингам и Ян Диоманде.

За „белите“ това е четвърта поредна победа в първенството и шеста във всички турнири. Мадридчани събраха 27 точки на третото място и се доближиха на точка от втория Атлетико Мадрид, докато Расинг остава 16-и с 11 пункта.

На „Ел Сардинеро“ Реал поведе в 11-ата минута, когато Мбапе реализира дузпа, отсъдена за нарушение срещу самия него от страна на Матео Прати. Две минути по-късно домакините можеха да изравнят, но Тибо Куртоа спаси удар на Икер Луке.

В 21-ата минута Арда Гюлер изведе Джуд Белингам, а англичанинът навлезе в наказателното поле и с премерен удар удвои преднината на гостите. Скоро след това Диоманде направи резултата 3:0 с красив изстрел от дистанция в горния ъгъл.

След почивката Мбапе беше близо до второ попадение, но удари гредата. В 72-рата минута съдията първоначално отсъди дузпа за Расинг за игра с ръка на Орелиен Чуамени, но промени решението си след преглед с ВАР.

В добавеното време Белингам отново изпрати топката в мрежата, но голът не беше зачетен заради засада.