Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Реал Мадрид пречупи Расинг с три гола преди почивката

Реал Мадрид пречупи Расинг с три гола преди почивката
АП/БТА

Мбапе, Белингам и Диоманде донесоха победата с 3:0, а „кралете“ записаха шести пореден успех във всички турнири

Реал Мадрид победи Расинг Сантандер с 3:0 като гост в двубой от 11-ия кръг на Ла Лига. Отборът на Жозе Моуриньо реши мача още през първото полувреме с голове на Килиан Мбапе, Джуд Белингам и Ян Диоманде.

За „белите“ това е четвърта поредна победа в първенството и шеста във всички турнири. Мадридчани събраха 27 точки на третото място и се доближиха на точка от втория Атлетико Мадрид, докато Расинг остава 16-и с 11 пункта.

На „Ел Сардинеро“ Реал поведе в 11-ата минута, когато Мбапе реализира дузпа, отсъдена за нарушение срещу самия него от страна на Матео Прати. Две минути по-късно домакините можеха да изравнят, но Тибо Куртоа спаси удар на Икер Луке.

В 21-ата минута Арда Гюлер изведе Джуд Белингам, а англичанинът навлезе в наказателното поле и с премерен удар удвои преднината на гостите. Скоро след това Диоманде направи резултата 3:0 с красив изстрел от дистанция в горния ъгъл.

След почивката Мбапе беше близо до второ попадение, но удари гредата. В 72-рата минута съдията първоначално отсъди дузпа за Расинг за игра с ръка на Орелиен Чуамени, но промени решението си след преглед с ВАР.

В добавеното време Белингам отново изпрати топката в мрежата, но голът не беше зачетен заради засада.

Още по темата

Реал Мадрид печели наддаването на голям талант на Манчестър Юнайтед

Реал Мадрид печели наддаването на голям талант на Манчестър Юнайтед

Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

Реал Мадрид готви завръщането на играч в отбора

Реал Мадрид готви завръщането на играч в отбора

Реал Мадрид се насочва към основен футболист на Ливърпул

Реал Мадрид се насочва към основен футболист на Ливърпул

Фенове на Реал Мадрид посрещнаха Моуриньо като герой след Ел Класико

Фенове на Реал Мадрид посрещнаха Моуриньо като герой след Ел Класико

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Валентин Вашро обърна Лехечка и триумфира в Базел

Валентин Вашро обърна Лехечка и триумфира в Базел

Дунав поиска отговори от БФС след мача с Левски: Какъв е критерият за червен картон?

Дунав поиска отговори от БФС след мача с Левски: Какъв е критерият за червен картон?

Тежък удар за Байерн след Дер Класикер: Сайбари е опериран, Гнабри също е контузен

Тежък удар за Байерн след Дер Класикер: Сайбари е опериран, Гнабри също е контузен

Резервите на Гатузо донесоха обрат на Лацио срещу Каляри

Резервите на Гатузо донесоха обрат на Лацио срещу Каляри

Мъри Стоилов след победата над Фенербахче: Показахме твърде много уважение

Мъри Стоилов след победата над Фенербахче: Показахме твърде много уважение

Водещи

"Мяра" към 20 часа: За Йотова са гласували 51%, а за Гюров 44.7%

"Мяра" към 20 часа: За Йотова са гласували 51%, а за Гюров 44.7%

От щаба на Гюров и Кандев: Двамата имат политическо бъдеще, Йотова губи избиратели

От щаба на Гюров и Кандев: Двамата имат политическо бъдеще, Йотова губи избиратели

Спорове след първите резултати от балотажа

Спорове след първите резултати от балотажа

Екипът на Гюров: Изборите не са приключили, да не прибързваме с изводите

Екипът на Гюров: Изборите не са приключили, да не прибързваме с изводите

  • Преди 8 минути
Социолози: Избирателите на Костадинов се пренасочиха към Йотова, а тези на ГЕРБ – към Гюров и Кандев

Социолози: Избирателите на Костадинов се пренасочиха към Йотова, а тези на ГЕРБ – към Гюров и Кандев

  • Преди 10 минути
Кирил Вълчев е сигурен, че Йотова ще е първата жена президент

Кирил Вълчев е сигурен, че Йотова ще е първата жена президент

  • Преди 19 минути
Социолози: Интригата на балотажа до голяма степен изчезва

Социолози: Интригата на балотажа до голяма степен изчезва

  • Преди 21 минути
Витанов: Благодаря на всички, които излязоха да гласуват въпреки "черната кална кампания"

Витанов: Благодаря на всички, които излязоха да гласуват въпреки "черната кална кампания"

"Алфа Рисърч" към 19 часа: Йотова печели с близо 10% преднина

"Алфа Рисърч" към 19 часа: Йотова печели с близо 10% преднина

Емил Стоименов: Може би ще се почерпим с победата на Йотова тази вечер

Емил Стоименов: Може би ще се почерпим с победата на Йотова тази вечер

  • Преди 27 минути
"Маркет Линкс" към 19 часа: Йотова-Вълчев печелят с 50.7%

"Маркет Линкс" към 19 часа: Йотова-Вълчев печелят с 50.7%

"Мяра" към 19 часа: Йотова печели с 51.1% срещу 44.6% за Гюров

"Мяра" към 19 часа: Йотова печели с 51.1% срещу 44.6% за Гюров

Реал Мадрид пречупи Расинг с три гола преди почивката

Реал Мадрид пречупи Расинг с три гола преди почивката

  • Преди 37 минути
Първи резултати: "Тренд" към 19 часа - Йотова печели с 51.6% срещу 43.4% за Гюров

Първи резултати: "Тренд" към 19 часа - Йотова печели с 51.6% срещу 43.4% за Гюров

По-висока избирателна активност и в трите района на София на балотажа

По-висока избирателна активност и в трите района на София на балотажа