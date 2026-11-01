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Екипът на Гюров: Изборите не са приключили, да не прибързваме с изводите

Екипът на Гюров: Изборите не са приключили, да не прибързваме с изводите
БТА

Димитрова заяви, че те са водили позитивна кампания, „насочена към българските граждани“

Изборният ден не е приключил, да не прибързваме с изводите. Това заяви Василена Киара Димитрова от Инициативния комитет на тандема Андрей Гюров – Георгки Кандев в ефира на бТВ. 

По думите й социологическите агенции понякога бъркат. Тя допълни, че не смята, че е имало неубедителни моменти в кампанията на Гюров. Димитрова заяви, че те са водили позитивна кампания, „насочена към българските граждани“.

„Проблемите, които българските граждани споделиха на нашите кандидати, няма да останат в кампанията. Те ще бъдат тепърва поставени“, каза още тя. Димитрова обаче изрично подчерта, че с това няма предвид, че Андрей Гюров ще създаде партия.

По данни на агенция "Алфа Рисърч" - двойката Илияна Йотова- Кирил Вълчев печели с 52.5% срещу 43.4% за Андрей Гюров- Георги Кандев, припомня Таралеж. 

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