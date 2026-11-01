Костадинов: Избирателите на „Възраждане“ определиха крайния резултат от изборите
Лидерът на партията отправи предупреждение към политическите формации, които подценяват влиянието на нейните симпатизанти
Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира екзитполовете от президентските избори с публикация във Facebook. Според него крайният изход от вота е бил определен от избирателите на „Възраждане“.
Костадинов заявява, че партията вече е незаобиколим фактор в българската политика и предупреждава, че формациите, които не се съобразяват с нейната електорална тежест, ще губят избори.
Той посочва, че дори обединеният потенциал на ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС и няколко по-малки политически формации не е бил достатъчен, за да промени този резултат.
По данни на агенция "Алфа Рисърч" - двойката Илияна Йотова- Кирил Вълчев печели с 52.5% срещу 43.4% за Андрей Гюров- Георги Кандев.
Правото си на глас са упражнили 83 694 от общо 416 617 избиратели.