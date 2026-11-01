Костадинов: Избирателите на „Възраждане“ определиха крайния резултат от изборите

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира екзитполовете от президентските избори с публикация във Facebook. Според него крайният изход от вота е бил определен от избирателите на „Възраждане“.

Костадинов заявява, че партията вече е незаобиколим фактор в българската политика и предупреждава, че формациите, които не се съобразяват с нейната електорална тежест, ще губят избори.

Той посочва, че дори обединеният потенциал на ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС и няколко по-малки политически формации не е бил достатъчен, за да промени този резултат.