Започна приемането на изборните книжа след балотажа: Първите секции пристигнаха в „Арена София“ и „Арена Русе“

Започна приемането на изборните книжа след приключването на втория тур на президентските избори. Първите секционни избирателни комисии вече пристигнаха в столичната зала „Арена София“, където ще бъдат обработени протоколите и документите от гласуването.

В Русе първите представители на секционните комисии се появиха в зала „Арена Русе“ още преди 20:00 часа. Там е организиран центърът за приемане на изборните книжа и отчитане на резултатите, както и на първия тур.

Точно в 19:59 часа пред залата пристигнаха представителите на секция №216, разкрита в следствения арест в крайдунавския град. Те бяха с три минути по-бързи в сравнение с първия тур, когато отново бяха сред първите, предали документите си, съобщава БТА.

„При нас гласуваха 33 души. Нямахме проблеми“, заяви пред агенцията председателят на секционната комисия Мирослава Радева.

Само минута по-късно пристигнаха и представители на две подвижни секции за хора с физически увреждания – №211 и №212. В тях са гласували съответно 32 и 25 души. Членовете на комисиите също съобщиха, че гласуването е преминало спокойно.

Около 20:06 часа в „Арена Русе“ пристигнаха и представителите на секция №214, разкрита в Центъра за психично здраве. „При нас гласуваха 79 души. Вотът беше само с хартиени бюлетини. Нямахме проблеми“, обясни председателят на комисията Соня Георгиева.

С пристигането на първите секционни комисии започва обработката на изборните протоколи и проверката на резултатите от гласуването.

След края на изборния ден членовете на СИК преброяват подадените гласове, попълват протоколите и предават документацията на районните избирателни комисии. Там се проверяват данните и се търсят евентуални несъответствия или технически грешки, преди резултатите да бъдат обобщени.

При установяване на неточности може да се наложи допълнителна проверка, което забавя приемането на документите. Поради това обработката често продължава до късно през нощта и в ранните часове на следващия ден.

На първия тур на президентските избори на 25 октомври нито една кандидатпрезидентска двойка не събра необходимата подкрепа за победа. До балотаж достигнаха Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Сега предстои обработката на протоколите от втория тур, след който ще стане ясен окончателният резултат от президентския вот. Централната избирателна комисия ще обяви официалните данни след приключване на проверките и предвидените в закона процедури.